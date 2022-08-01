'Родина кинула': наемники из Чувашии бунтуют из-за невыплат за участие в войне

В РФ наемники устроили бунт / Фото УНИАН

Наемники из Чувашии, которые участвовали в войне РФ против Украины, пожаловались на невыплату российскими властями обещанных денег.

Рашисты требуют выплатить им обещанные деньги за участие в войне - власти обещали более 200 тысяч рублей каждому наемнику. Об этом идет речь в публичном обращении сорока наемников батальона Атал, которое публикует Дождь.

При этом мятежники шантажируют командование переходом в частные военные компании или Чеченскую гвардию. Об отказе от участия в боевых действиях речь не идет.

"Просим вас не посрамить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями", – пишут они.

Что известно о батальоне наемников Атал

Отметим, что о формировании батальона наемников Атал сообщал в конце июня телеканал "Вести Чувашия".

В него набирали до 300 контрактников. 1 августа в правительстве республики сообщили, что в батальон записалось еще около 140 "добровольцев".

Ранее сообщалось ро том, что катастрофические потери российских оккупантов в Украине вынуждают кремлевскую верхушку проводить в РФ скрытую мобилизацию.

При этом в Сети обратили внимание на то, что большинство новобранцев "Тигра" - мужчины предпенсионного возраста, с характерной внешностью обремененных хроническими заболеваниями и злоупотреблением алкоголя.

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