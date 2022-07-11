Российская артиллерия в восемь раз превосходит украинскую - интернациональный легион

HIMARS / Википедия, Twitter Резников

Тяжелая артиллерия противника значительно превышает украинскую в пропорции восемь к одному. Это ставит Украину в крайне невыгодное положение, говорит представитель Украинского международного легиона Дэмиен Магроу.

На брифинге в понедельник, 11 июля он заявил, что для преодоления разногласия необходимо больше оружия от западных партнеров Украины.

"Сейчас мы вступаем в новую фазу войны, когда преимущество вооруженных сил РФ в тяжелом вооружении сильно ощущается. Благодаря реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, которые Украине поставили Соединенные Штаты, в корне меняют ситуацию на поле боя уже сейчас", - говорит он, передает Reuters.

Магроу также обеспокоен судьбой бойцов легиона, которые находятся в плену на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики", находящейся под фактическим контролем России. К смертной казни уже были приговорены трое граждан других стран, служивших в рядах Вооруженных сил Украины

"Нас очень огорчает использование наших военных как инструмента влияния", - делится Магроу.

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Перевод: Полина Панасенко