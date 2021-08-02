Россия пожаловалась на "беспрецедентные ограничения" в США

США высылают более 20 российских дипломатов / Reuters

Власти США передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну из-за окончания действия виз, сказал посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest. Его текст обнародован на странице российского диппредставительства в Facebook в понедельник, 2 августа.

"Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", – сказал Антонов.

Он констатировал, что ситуация не меняется в лучшую сторону.

"Российские дипломатические миссии в США работают в условиях беспрецедентных ограничений, которые не только остаются в силе, но и усиливаются, – констатировал посол. – Несмотря на заявления администрации (президента США Джо Байдена – ред.) о важной роли дипломатии и готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией, российское дипломатическое присутствие испытывает продолжающиеся удары".

По его словам, американская сторона проявляет "настойчивость и изобретательность в этом вопросе".

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"Высылка дипломатов осуществляется под надуманными предлогами. В прошлом декабре Госдепартамент в одностороннем порядке установил для российского персонала трехлетний лимит нахождения в командировке, что, насколько нам известно, не применяется в отношении никакой другой страны", – отметил посол.

В свою очередь представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что российские дипломаты, у которых в скором времени заканчивается срок действия американские визы, имеют право запросить об их продлении, сообщает Интерфакс.

По словам Прайса, в Вашингтоне не видят ничего удивительного в требованиях к визам российских дипломатов.

"В ограничении длительности визы для россиян в три года нет ничего нового. Когда срок действия визы истекает, эти граждане могут покинуть страну или подать заявку на продление", – сказал Прайс.

По его мнению, посол РФ в Вашингтоне Антонов неточно обрисовал ситуацию с российскими дипломатами, у которых истекает срок действия виз.

Назначение посла США в Украине - о чем сообщалось ранее:

Последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. Тогда экс-президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике.

В январе российский политолог Андрей Пионтковский говорил, что экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассматривается в качестве нового американского посла в Киеве.

В начале июля СМИ писали, что послом США в Украине может стать заместитель помощника госсекретаря Соединенных штатов Джордж Кент.