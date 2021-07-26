СМИ назвали имена двух кандидатов на должность посла США в Украине

СМИ узнали имена двух претендентов на должность посла США в Украине / УНИАН

Вашингтон рассматривает две основные кандидатуры на должность посла США в Украине - посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Даниеля Розенблюма.

Такую информацию со ссылкой на источники обнародовало издание "Зеркало недели". Отмечается, что оба дипломата были назначены на свои должности в 2019 году. При этом, по словам собеседника журналистов, у Розенблюма больше шансов стать новым послом США в Украине.

Он в 2014-2018 годах работал заместителем помощника государственного секретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. Тогда в его обязанности входило управление политикой Штатов и дипломатическими отношениями с пятью странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. До этого, в 2008-2014 годах Розенблюм работал координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Что касается Годфри, то он до своего назначения послом США в Сербии работал заместителем посла США в России, а также отвечал за Ирак в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока.

Отметим, более двух лет в Украине работают временные поверенные в делах США. Теперь же, в течение ближайших недель, Белый дом должен объявить кандидатуру на должность посла США для работы в нашей стране. На данный момент продолжается процесс отбора.

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Назначение посла США в Украине - о чем сообщалось ранее:

Последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. Тогда экс-президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике.

В январе российский политолог Андрей Пионтковский говорил, что экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассматривается в качестве нового американского посла в Киеве.

В начале июля СМИ писали, что послом США в Украине может стать заместитель помощника госсекретаря Соединенных штатов Джордж Кент.