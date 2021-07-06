Назван возможный глава посольства США в Украине

Посольство США в Украине / УНИАН

Послом США в Украине может стать заместитель помощника госсекретаря Соединенных штатов Джордж Кент.

По данным издания Zn.ua, 9 июля временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин уедет из Киева в отпуск, а также готовить визит президента Владимира Зеленского в США.

"Вместо Кристины Квин в Киев может приехать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент: по словам одних - на время отсутствия Квин, другие же утверждают, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года", - сообщает издание.

Отмечается, что Джордж Кент ранее проработал в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США.

Поэтому он не только хорошо известен в Украине, но также очень много знает об Украине.

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Кент свободно владеет украинским и русским языками, знаком с ситуацией в украинском политикуме и его "подводных течениях", а также с экономической ситуацией в стране.

Как ранее сообщал Главред, 30 декабря 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что Киев получил агреман на назначение экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США.

В декабре 2019 года прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в США. Им стал бывший постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко.

В июле 2019 года Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого, почти полгода должность посла Украины в США оставалась вакантной.