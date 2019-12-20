В США отреагировали на назначение Ельченко послом

В посольстве США в Украине отреагировали на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США.

В соответствующем сообщении в Twitter американские дипломаты приветствовали назначение Ельченко, которое президент Украины Владимир Зеленский согласовал 18 декабря.

"Поздравляем Владимира Ельченко с тем, что президент Зеленский назначил его на должность посла Украины в США", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что назначен новый посол Украины в США. Ним стал Владимира Ельченко, который до этого представлял Украину в ООН.

Как известно, Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако еще до вчерашнего дня должность оставалась вакантной.

Ранее Галвред писал, что Зеленский поставил главные задачи перед послом Украины в США.