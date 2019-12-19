Зеленский назначил посла Украины в США

Владимир Ельченко - фото un.org

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового посла Украины в США. Им стал бывший постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко.

Указ президента №911/2019 от 18 декабря опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки", - говорится в документе.

Скриншот / president.gov.ua

Напомним, СМИ сообщали, что в Госдепе США дали предварительное согласие (т.н. "агреман") на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Чалого с должности посла Украины в США и с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго по совместительству. Кроме того, Зеленский принял решение заменить 12 руководителей посольств по всему миру.

Позже стало известно, что в Офисе президента рассматривают несколько кандидатур на должность посла Украины в США.