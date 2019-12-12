  1. Главная
  3. Украина

СМИ узнали, кого назначат послом Украины в США

12 декабря 2019, 20:53

По данным журналистов, вопрос с кандидатурой нового посла в США, который заменит Валерия Чалого, решен окончательно.

 

Флаги, Украина, Россия
Флаги Украина и США / УНИАН

В Госдепе США дали предварительное согласие (т.н. "агреман") на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США.

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовал портал ЗН.

"Ожидается, что новым главой представительства Украины при ООН вместо Владимира Ельченко станет нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации", - говоритсч в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в команде президента Владимира Зеленского определились с кандидатурой на пост посла Украины в США - вместо Валерия Чалого.

США ООН посол Госдеп США Украина
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ узнали, кого назначат послом Украины в США». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:33
Динамо - Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
21:17
Только три из пяти по делу Шеремета официальные подозреваемые - спикер МВД
20:59
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала интервью росТВ
20:53
СМИ узнали, кого назначат послом Украины в США
20:42
"Я не говорила": Брежнева отказывается от своих слов об Украине Видео
20:18
Дело Шеремета: подозреваемые за последние годы обзавелись квартирами и машинами - полиция Видео
20:10
Глава Нацполиции заявил о системном сопротивлении при расследовании дела Шеремета
19:55
Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов: СМИ сообщили о первой жертве
19:36
Хабиб - Фергюсон: россиянин пообещал "избить" американца
19:31
Обозреватель рассказал о победе Зеленского над Путиным
19:24
В Киеве сквер назвали именем Шеремета
19:13
Что посмотреть: ТОП-10 комедий 2019 года
19:01
"Начали общаться": Зеленский дал первое интервью российскому каналу
18:57
Запрет Слуги народа в России: сериал побил рекорд по просмотрам
18:47
Полиция спасала голого мужчину перед матчем Лиги чемпионов - ужасная драка в Париже Видео
18:43
Фонтан денег и неприятностей – чем опасна пятница 13 в декабре
18:31
Свидетель по делу Шеремета убил себя перед допросом - полиция
18:30
Дело об убийстве Шеремета: все, что известно о задержанных подозреваемых (обновляется)
18:26
"Чтобы дело не превратилось в сериал": Зеленский и Рябошапка прокомментировали задержания по делу Шеремета
18:21
"Сакральная жертва": фигуранты дела об убийстве Шеремета хотели похитить детей Звиробий
18:21
Прорыв в деле об убийстве Шеремета: что на брифинге рассказали о подозреваемых Видео
18:19
CEO STADA: мы планируем расширить линейку продукции Biopharma новости компании
18:19
Малиновский подорожал по версии Transfermarkt
18:16
Страшная агрессия: в Житомире неадекват отколошматил женщину с ребенком на руках - видео Видео
17:55
В Киеве бизнесмен открывает русскоязычную секцию для сопротивления украинизации
17:54
Кто закладывал бомбу под машину Шеремета: названы имена подозреваемых
17:52
"Спецоперация": в Миротворец угодили пропагандисты телеканала Звезда
17:50
"Зиданеко": Зинченко посвятил пост в соцсетях возвращению на поле
17:22
В РФ озвучили дату новых переговоров в Минске: что будут обсуждать
17:21
Музыкант прокомментировал задержание по обвинению в убийстве Шеремета Видео
17:20
Задержание подозреваемых по делу об убийстве Шеремета: Аваков раскрыл подробности
17:20
Хабиб выразил неприязнь к Фергюсону
17:17
"Пальчик гуляет": Звезда Универа завела сеть фото с засветом
17:11
Задержания по делу Шеремета. Брифинг Зеленского, Авакова и Рябошапки онлайн Видео
17:06
Нацотбор на Евровидение 2020: назвали имя первого судьи
16:55
В Польше задержали группу украинцев: в чем обвиняют
16:53
Уайлдер: Джошуа не согласился драться со мной за 50 млн долларов
16:37
"Это конец": На пылающем крейсере Адмирал Кузнецов решили залить важный отсек Видео
16:25
Роналду грубо оттолкнул болельщика после матча Лиги чемпионов Видео
15:57
ГПУ не заводила дел против Павелко - адвокат президента УАФ
15:45
Убийство Шеремета: задержаны подозреваемые
15:41
"Секс на новом матрасе": в Раде "спалили" срамную переписку "слуги народа"
15:33
"Вотчина Черта": астролог назвал настоящую дату и место рождения Путина
15:31
Дело о катастрофе рейса МН17: в РФ объяснили отказ выдать Нидерландам Цемаха
15:30
Главная сенсация Лиги чемпионов встретился с представителями двух топ-клубов
15:16
"В полной версии": в Сети выложили для россиян бесплатно и без цензуры Слугу народа
15:03
"Агрессия и маты": в Киеве учительница погорела на буллинге
15:03
Звезда Шахтера обвинил партнеров в неуважении к клубу
15:00
Сериал Папик: 15 и 16 серия смотреть онлайн 12-12-2019 финал Видео
14:59
"Бил с ноги по голове": задержанный подросток рассказал, как убивали волонтера в Бахмуте
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять