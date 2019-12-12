СМИ узнали, кого назначат послом Украины в США

Флаги Украина и США / УНИАН

В Госдепе США дали предварительное согласие (т.н. "агреман") на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США.

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовал портал ЗН.

"Ожидается, что новым главой представительства Украины при ООН вместо Владимира Ельченко станет нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации", - говоритсч в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в команде президента Владимира Зеленского определились с кандидатурой на пост посла Украины в США - вместо Валерия Чалого.