Зеленский поставил главные задачи перед послом Украины в США

Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 20 декабря, провел встречу с недавно назначенным послом Украины в США Владимиром Ельченко.

По информации Офиса президента, Зеленский обратил внимание дипломата на необходимости дальнейшего развития украинского-американских отношений. Также во время встречи речь шла об увеличении американских инвестиций в экономику Украины.

Напомним, Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ, которым назначил послом Украины в США Владимира Ельченко, после того, как уволил его с должности постоянного представителя Украины в ООН.

Ранее сообщалось, что Вашингтон согласовал кандидатуру нового посла Украины в Соединенных Штатах. В Вашингтоне согласились, чтобы новым послом Украины стал Владимир Ельченко, который был избран Министерством иностранных.

19 июля Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который находился на должности 4 года. После увольнения Чалый заявил, что за время пребывания на посту продемонстрировал "достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".

Также отметим, у Зеленского рассказали, когда госсекретарь Помпео посетит Украину