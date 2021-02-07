В МИД рассказали, когда Украина получит нового посла в США

Украинским послом должна стать бывший министр финансов Оксана Маркарова.
Вопрос назначения посла Украины в Соединенных Штатах Америки был запущен в начале декабря прошлого года и на данный момент находится на финальном этапе.
Украинским послом должна стать бывший министр финансов Оксана Маркарова. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.
Он уточнил, что назначение посла в среднем длится полгода - от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу.
"По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что после указа президента Маркарова получит американские визы и отправится в США.
"Ну и, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы и американский посол тоже в Киев приехал как можно быстрее. Я абсолютно доволен тем, как госпожа Квин (Кристина Квин, - ред.) поддерживает высокую динамику диалога между Украиной и США. Но посол - это посол", - подчеркнул Кулеба.
Оксана Маркарова – что о ней известно:
С 2015-го по июнь 2020-го Оксана Маркарова работала в Министерстве финансов. Пришла туда по приглашению министра финансов Наталии Яресько и в качестве замминистра работала до отставки Александра Данилюка, после чего сама стала руководителем министерства.
Маркарова имеет степень магистра в области публичных финансов, практику во Всемирном банке в Вашингтоне, опыт работы в инвестиционном и банковском бизнесах.
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Напомним:
- 30 декабря 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что Киев получил агреман на назначение экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США.
- В декабре 2019 года прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в США. Им стал бывший постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко.
- В июле 2019 года Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого, почти полгода должность посла Украины в США оставалась вакантной.