В МИД рассказали, когда Украина получит нового посла в США

Оксана Маркарова / @minfin.gov.ua

Вопрос назначения посла Украины в Соединенных Штатах Америки был запущен в начале декабря прошлого года и на данный момент находится на финальном этапе.

Украинским послом должна стать бывший министр финансов Оксана Маркарова. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Он уточнил, что назначение посла в среднем длится полгода - от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу.

"По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что после указа президента Маркарова получит американские визы и отправится в США.

"Ну и, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы и американский посол тоже в Киев приехал как можно быстрее. Я абсолютно доволен тем, как госпожа Квин (Кристина Квин, - ред.) поддерживает высокую динамику диалога между Украиной и США. Но посол - это посол", - подчеркнул Кулеба.

Оксана Маркарова – что о ней известно:

С 2015-го по июнь 2020-го Оксана Маркарова работала в Министерстве финансов. Пришла туда по приглашению министра финансов Наталии Яресько и в качестве замминистра работала до отставки Александра Данилюка, после чего сама стала руководителем министерства.

Маркарова имеет степень магистра в области публичных финансов, практику во Всемирном банке в Вашингтоне, опыт работы в инвестиционном и банковском бизнесах.

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Напомним: