Назначение посла США в Украине: Белый дом в ближайшие недели объявит кандидатуру

Последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. С тех пор в Украине работают временные поверенные в делах США.
Более двух лет в Украине работают временные поверенные в делах США. Теперь же, в течение ближайших недель, Белый дом должен объявить кандидатуру на должность посла США для работы в нашей стране. На данный момент продолжается процесс отбора.
Как рассказал в интервью Суспільному временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, прошло полгода работы администрации президента Джо Байдена. В конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без послов.
"Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине, - ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.
По его словам, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.
"Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат", - добавил Кент.
Назначение посла США в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В начале июля СМИ писали, что послом США в Украине может стать заместитель помощника госсекретаря Соединенных штатов Джордж Кент.
- В январе российский политолог Андрей Пионтковский говорил, что экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассматривается в качестве нового американского посла в Киеве.
- Последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. Тогда экс-президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике.