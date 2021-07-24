Назначение посла США в Украине: Белый дом в ближайшие недели объявит кандидатуру

Сейчас идет процесс отбора посла США для работы в Украине / WhiteHouse.gov

Более двух лет в Украине работают временные поверенные в делах США. Теперь же, в течение ближайших недель, Белый дом должен объявить кандидатуру на должность посла США для работы в нашей стране. На данный момент продолжается процесс отбора.

Как рассказал в интервью Суспільному временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, прошло полгода работы администрации президента Джо Байдена. В конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без послов.

"Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине, - ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.

По его словам, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.

"Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат", - добавил Кент.

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