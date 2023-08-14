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Россия столкнулась с дилеммой: в разведке Британии оценили рейды ВСУ через Днепр

Андрей Ганчук
14 августа 2023, 12:25 обновлено 14 августа, 12:35
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Между бойцами армии Украины и оккупантами России происходят боевые столкновения за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане, считают аналитики.
ВСУ, войска РФ
Теперь оккупанты РФ задумываются над тем, укреплять ли свои позиции на левобережье Херсонщины - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Минобороны РФ

Локальные бои, которые вспыхнули между силами обороны Украины и российскими оккупантами вдоль нижнего течения Днепра, поставили генералов войск агрессора перед выбором: укреплять там свои силы или перебрасывать подразделения в районы основных контрнаступательных действий ВСУ. Столкновения за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане продолжаются. Об этом заявили и разведке Министерства обороны Великобритании.

Как сообщили в британской разведке, ВСУ проводили рейды или формировали небольшие плацдармы на некоторых участках, которые удерживают оккупанты РФ на восточном берегу.

"Это происходило в дополнение к расширению плацдарма, который Украина поддерживает у разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года. Некоторые из этих операций, вероятно, использовали ротацию местных российских сил", - указано в сообщении.

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Также, по данным аналитиков, украинские войска продолжают сражаться с захватчиками за небольшие острова в Днепровском лимане.

Помимо этого, разведчики акцентировали внимание на том, что войска РФ теперь оказались перед дилеммой: укреплять данный район, либо же перебрасывать войска в районы основного контрнаступления ВСУ.

"Перед российским командованием стоит дилемма: укреплять этот район или перебрасывать войска на восток – в районы основных контрнаступательных операций Украины", - подчеркнули в разведке Британии.

ВСУ на левом берегу Днепра

Американский Институт изучения войны ранее опубликовал сводку, в которой говорилось о том, что ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и "прорвали оборону войск РФ вглубь на 800 метров". По данным ISW, украинские войска высадили группы катеров в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

Журналисты немецкого издания Bild предполагали, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Украинские войска могли там установить плацдарм для дальнейшей работы против оккупантов РФ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сделала заявление по левому берегу Херсонщины. По ее словам, поводов для ажиотажа нет – украинские войска не закрепились на левобережье Херсонской области, но некоторые подразделения выполняли там определенные операции.

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