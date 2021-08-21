Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

Россия расширила санкции против Украины/ УНИАН

Россия расширила список лиц, которые подпадают под ограничительные меры. В санкционный перечень попали еще 73 человека, в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Таким образом, число людей в санкционном списке России против Украины увеличилось с 849 до 922, говорится в постановлении правительства РФ.

Помимо Дмитрия Кулебы и Алексея Данилова в список вошли первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной рады Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Читайте такжеПутин заявил, что Россия готова снять санкции против УкраиныОтметим, в последний раз список расширялся в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и несколько депутатов от Слуги народа.

Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. РФ также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

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Как сообщал Главред, на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что участники саммита Крымская платформа по итогам первого мероприятия начнут работу над новыми санкциями против России. Нужно решить проблемы с ограничительными списками и усилением запретов. По его словам, существует полное взаимопонимание относительно ужесточения эмбарго. Глава МИД добавил, что санкции – это не главный инструмент, но часть стратегии по возвращению захваченных территорий.

20 августа состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. СНБО ввел полный пакет санкций против блогера Анатолия Шария, главного редактора издания Страна Игоря Гужвы и прочих. В общем, вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.