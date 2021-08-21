УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

21 августа 2021, 07:33
Прослушать новость
Остановить

Кроме Дмитрия Кулебы и Алексея Данилова российский санкционный список пополнили еще 73 человека.

Флаги, Россия, Украина
Россия расширила санкции против Украины/ УНИАН

Россия расширила список лиц, которые подпадают под ограничительные меры. В санкционный перечень попали еще 73 человека, в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Таким образом, число людей в санкционном списке России против Украины увеличилось с 849 до 922, говорится в постановлении правительства РФ.

Помимо Дмитрия Кулебы и Алексея Данилова в список вошли первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной рады Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Читайте такжеПутин заявил, что Россия готова снять санкции против УкраиныОтметим, в последний раз список расширялся в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и несколько депутатов от Слуги народа.

Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. РФ также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Реклама

Как сообщал Главред, на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что участники саммита Крымская платформа по итогам первого мероприятия начнут работу над новыми санкциями против России. Нужно решить проблемы с ограничительными списками и усилением запретов. По его словам, существует полное взаимопонимание относительно ужесточения эмбарго. Глава МИД добавил, что санкции – это не главный инструмент, но часть стратегии по возвращению захваченных территорий.

20 августа состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. СНБО ввел полный пакет санкций против блогера Анатолия Шария, главного редактора издания Страна Игоря Гужвы и прочих. В общем, вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.

viber
новости России санкции Дмитрий Кулеба Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном бельеАнна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье Голая Ксения Мишина в ванной с пеной свела с ума стройными формамиГолая Ксения Мишина в ванной с пеной свела с ума стройными формами Выстрел в грудь: опубликовано новое видео с кадрами гибели ПавловаВыстрел в грудь: опубликовано новое видео с кадрами гибели Павлова Евгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движенийЕвгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движений Почему людей неудержимо тянет пьянствовать - ответ ученыхПочему людей неудержимо тянет пьянствовать - ответ ученых

Последние новости

07:33

Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

07:10

Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2 Видео

07:03

30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую мнение

06:37

Настя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикини

06:14

Зимы в Украине станут короче: климатолог рассказала, как поменяется продолжительность сезонов

Реклама
06:00

Атака Талибана на США в Афганистане: Байден резко предупредил боевиков об ударе Видео

05:50

Уход США из Украины по сценарию Афганистана: эксперт объяснил, почему Вашингтон не сдаст Киев Видео

05:49

Может ли человечество замедлить изменение климата - ответ эксперта Видео

05:29

День флага Украины 2021: дата, история, интересные факты и поздравления

05:20

Войска России в Беларуси и страх Лукашенко перед Москвой: эксперт объяснила маневры Минска Видео

04:50

Любовный гороскоп на неделю 23-29 августа: курортный роман, загадочный поклонник или обман

04:34

Удар по талибам: эксперт оценил риски гражданской войны в Афганистане Видео

03:09

Впервые за 70 лет: Гренландию накрыл дождь Видео

02:41

Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

01:53

Почему люди бегут из страны: эксперт назвал главную проблему независимой Украины

01:24

Украина не сможет отвоевать у РФ Крым и Донбасс: в США назвали причину Видео

00:44

Маск создает человекоподобного робота Tesla Bot: все подробности, видео

00:22

Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизни Видео

20 августа, пятница
23:58

Ученые обнаружили неожиданную и коварную опасность кофе Видео

23:22

Аномальное тепло и катаклизмы атакуют Украину зимой - климатолог Видео

Реклама
23:10

В США приняли неожиданное решение перед саммитом Крымской платформы Видео

22:10

Идет срочная эвакуация людей: в Броварах полыхает пятиэтажка Видео

22:05

Вселенский патриарх Варфоломей уже в Украине: когда и где он побывает Видео

21:48

"Каждый должен заниматься своим делом": Данилов рассказал, уволит ли СНБО Кличко

21:38

Северный поток-2 под угрозой: Байден подписал указ о новых санкциях против России Видео

21:15

В Украину идет существенное похолодание и новая опасность Видео

20:59

Угрожал и заставлял раздеваться: в Киеве задержали 50-летнего педофила Видео

20:42

Кейтлин Дженнер сообщила о скором прибавлении в семье

20:41

Mozgi презентовала украиноязычный сингл Ой, мама к 30-летию независимости Украины Видео

20:38

В Украине собираются запретить рекламу лекарств Видео

20:05

"Как вкусно": Слава Каминская похвалилась аппетитными ягодицами на горячем кадре

20:02

Подколол суд: днепрянин "закрыл" местный апелляционный суд на карантин Видео

20:01

Меркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой Крыма

20:00

Приметы на 21 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:53

Новый закон по Донбассу – это выход из "Минска": Путин разразился ультиматумом в адрес Украины

19:47

Путин обвинил Украину в обострении на Донбассе и призвал Меркель оказать давление на Зеленского

19:40

76% украинцев считают себя счастливыми. Откуда такой прилив счастья? мнение

19:35

На сессии Европейского молодежного парламента в Украине впервые рассматривали проблемы пиратства

19:27

Военные на репетиции парада в Киеве снова передали "привет" Путину Видео

19:10

В Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку нашли убитой в заброшенном колодце Видео

Реклама
18:41

Срочное заседание СНБО: под удар Зеленского попали Шарий, Гужва и нардеп Деркач Видео

18:33

Андре Тан с командой начал инициативу помощи детям с особыми потребностями и инвалидностью

18:04

Экологи бьют тревогу: в Одесской области поверхность моря усеяна дохлой рыбой Видео

18:03

Екатерина Осадчая после родов изменила график выхода Светской жизни Видео

18:03

Спасают сердце и сосуды: какие орехи полезнее всего и кому они идут во вред Видео

17:56

Афганистан под властью Талибана: Украина из-за сопротивления не может забрать своих граждан домой Видео

17:46

Самый большой живой герб Украины: винницкие фермеры удивили "дизайном" поля и установили рекорд Видео

17:11

Зеленский в вышиванке отжался 30 раз и запустил флешмоб ко Дню Независимости Видео

17:02

В Украине взлетели цены на самый популярный продукт Видео

16:45

"В саже, но живы": на Николаевщине женщина вытащила из горящего дома трех детей Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять