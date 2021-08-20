Большая стратегия по возвращению Крыма: Кулеба анонсировал ужесточение санкций против России

Санкции - это элемент большой стратегии по возвращению оккупированных территорий в Украину, - Кулеба / УНИАН

Участники саммита Крымская платформа по итогам первого мероприятия начнут работу над новыми санкциями против России. Нужно решить проблемы с ограничительными списками и усилением запретов. Существует полное взаимопонимание относительно ужесточения эмбарго. Санкции – это не главный инструмент, но часть стратегии по возвращению захваченных территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью НВ он рассказал о том, что существуют проблемы с ограничениями против России. Над этим будут работать страны-участники саммита по возвращению Крыма.

По его словам, в работе действующего режима санкций есть проблемы. Речь идет о поставке товаров на оккупированный полуостров.

"Первая проблема - пробелы в действующем санкционном режиме. "Когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно", - отметил Кулеба.

Вторая проблема, по его словам, связана с усилением ограничений против России. Государства пока не готовы к четкому графику ужесточения санкций, однако все придерживаются точки зрения, согласно которой ситуацию нужно исправлять.

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"Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы сделаем вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода". Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми ужесточать санкции", - добавил дипломат.Читайте такжеСША, Британия, Германия и Турция приедут на Крымскую платформу: объявлен полный список участников

При этом он уточнил, что только при помощи санкций оккупированный Крым вернуть не удастся. Однако ограничения являются частью большой стратегии в том числе и по деоккупации полуострова.

"Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Крымская платформа

Саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич ранее анонсировал подписание политической декларации по итогам мероприятия. В документе зафиксируют шаги, направленные на возвращение полуострова в состав Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву следует усилить работу по вопросам возвращения Крыма. По его мнению, Крымская платформа должна стать инструментом, который поможет украинскому государству реализовать свои задачи.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что к декларации по Крыму смогут присоединиться и другие государства. Киев намерен работать над приближением момента возвращения полуострова в состав Украины.