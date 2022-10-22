Российская Федерация прекратит существование, а Чечня возьмет курс на независимость – Пономарев

Россия преимущественно сохранит свою территориальную целостность, но некоторые земли может потерять – Илья Пономарев / Коллаж УНИАН, Главред

Российская Федерация как политическое образование прекратит свое существование. Территориальная целостность страны сохранится, но, вероятно, без Чечни, или даже без Якутии. На месте РФ появится республика Россия уже с другой структурой власти. Каждая из национальных территорий будет решать, хочет ли она идти дальше с Москвой. Об этом заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

В чате на Главреде он рассказал о том, что Россия, в основном, сохранится в своих территориальных границах, но уже без Чечни, которая устремится к построению своего независимого государства. Отколоться может и Якутия.

"Преимущественно она сохранится в действующих границах, но отдельные регионы могут отколоться. Вероятность того, что отпадет Чечня, очень высока. Причем независимо от того, будет там Кадыров или другие силы (Ахмед Закаев и т.д.), поскольку кто бы там ни пришёл к власти, он, скорее всего, возьмёт курс на независимость.

Есть ещё регионы, в которых это достаточно вероятно, но не гарантированно. Например, Якутия.

Но для 80% населения Российской Федерации, скорее всего, это не изменится", - полагает политик.

По мнению российского оппозиционера, Российской Федерации, как политического образования, больше не будет существовать. На ее месте появится республика Россия, которую построят по демократическому принципу. Национальные территории сами решат, хотят ли они вместе строить будущее с Москвой.

"В то же время я думаю, что Российская Федерация как государство прекратит существование. Мы будем говорить о создании новой российской республики на обломках этого самодержавия, которая будет построена по другому принципу – не сверху вниз, а снизу вверх, и, соответственно, каждая из национальных территорий, каждый из народов будет принимать для себя принципиальное решение, хочет ли он идти вместе или не хочет", - подчеркнул Илья Пономарев.

Отстранение Путина от власти в России

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия завершит свою агрессию против украинского государства после того, как Владимира Путина отстранят от власти. Согласно прогнозу Резникова, государство-агрессор РФ через 5 лет ожидает распад и парад суверенитетов.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что в Кремле уже готовятся к тому, что правление Путина Россией будет завершено. Могут объявить о болезни Путина и временном прекращении им исполнения своих обязанностей. Тогда власть может оказаться у Совбеза РФ.

По мнению Пионтковского, Путина может отстранить от власти его ближайший соратник – бизнесмен Юрий Ковальчук. Возможно, такой план уже разработан. Ковальчук мог прийти к выводу, согласно которому война против Украины проиграна, и сделать ставку на удержание власти в России и сохранение собственности.

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