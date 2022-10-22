УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Российская Федерация прекратит существование, а Чечня возьмет курс на независимость – Пономарев

22 октября 2022, 05:00

На обломках РФ будет построена новая Россия, и каждая из национальных республик решит, есть ли у нее будущее вместе с Москвой, считает Илья Пономарев.

Пономарев, Россия
Россия преимущественно сохранит свою территориальную целостность, но некоторые земли может потерять – Илья Пономарев / Коллаж УНИАН, Главред

Российская Федерация как политическое образование прекратит свое существование. Территориальная целостность страны сохранится, но, вероятно, без Чечни, или даже без Якутии. На месте РФ появится республика Россия уже с другой структурой власти. Каждая из национальных территорий будет решать, хочет ли она идти дальше с Москвой. Об этом заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

В чате на Главреде он рассказал о том, что Россия, в основном, сохранится в своих территориальных границах, но уже без Чечни, которая устремится к построению своего независимого государства. Отколоться может и Якутия.

"Преимущественно она сохранится в действующих границах, но отдельные регионы могут отколоться. Вероятность того, что отпадет Чечня, очень высока. Причем независимо от того, будет там Кадыров или другие силы (Ахмед Закаев и т.д.), поскольку кто бы там ни пришёл к власти, он, скорее всего, возьмёт курс на независимость.

Есть ещё регионы, в которых это достаточно вероятно, но не гарантированно. Например, Якутия.

Но для 80% населения Российской Федерации, скорее всего, это не изменится", - полагает политик.

По мнению российского оппозиционера, Российской Федерации, как политического образования, больше не будет существовать. На ее месте появится республика Россия, которую построят по демократическому принципу. Национальные территории сами решат, хотят ли они вместе строить будущее с Москвой.

"В то же время я думаю, что Российская Федерация как государство прекратит существование. Мы будем говорить о создании новой российской республики на обломках этого самодержавия, которая будет построена по другому принципу – не сверху вниз, а снизу вверх, и, соответственно, каждая из национальных территорий, каждый из народов будет принимать для себя принципиальное решение, хочет ли он идти вместе или не хочет", - подчеркнул Илья Пономарев.

Отстранение Путина от власти в России

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия завершит свою агрессию против украинского государства после того, как Владимира Путина отстранят от власти. Согласно прогнозу Резникова, государство-агрессор РФ через 5 лет ожидает распад и парад суверенитетов.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что в Кремле уже готовятся к тому, что правление Путина Россией будет завершено. Могут объявить о болезни Путина и временном прекращении им исполнения своих обязанностей. Тогда власть может оказаться у Совбеза РФ.

По мнению Пионтковского, Путина может отстранить от власти его ближайший соратник – бизнесмен Юрий Ковальчук. Возможно, такой план уже разработан. Ковальчук мог прийти к выводу, согласно которому война против Украины проиграна, и сделать ставку на удержание власти в России и сохранение собственности.

Смотрите чат на Главреде с Ильей Пономаревым

Другие новости:

новости России Илья Пономарев новости Украины распад России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:00

Российская Федерация прекратит существование, а Чечня возьмет курс на независимость – Пономарев

03:45

Путина можно свергнуть только общими усилиями ВСУ, российской элиты и народа - ПономаревВидео

02:42

"Без головы, мозгов и понимания": Волочкова внезапно набросилась на украинцев

02:15

ВСУ могут освободить Херсон до конца 2022 года, с Донбассом будет труднее – экс-депутат ГосдумыВидео

01:30

Украшения из мамочки: мать Кардашьян распорядилась о собственном теле после смерти

Реклама
01:10

Дикие морозы -30: синоптики рассказали, какой будет зима в УкраинеВидео

01:04

Женский гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – зависть, Девам – деньги, Стрельцам – опасностьВидео

21 октября, пятница
23:59

Директор Моисеева обругал его брата в ответ на обвинения в смерти певца

23:31

Военный эксперт рассказал о том, как оккупанты бегут из ХерсонаВидео

23:10

Аким Галимов. Как Путин повторяет карибский конфликтВидеоблоги

23:05

Познакомились на работе: Позитив рассказал о своей новой девушкеВидео

23:05

"Вынуждены применять ограничения": Укрэнерго предупредило о новых отключениях светаВидео

23:00

Ничему не научился: ВСУ уничтожили оккупанта, который после плена в Украине снова вернулся воевать

22:51

Многие знакомые похоронены в братской могиле: украинская актриса рассказала о друзьях из МариуполяВидео

22:36

Эксперт пояснил, сможет ли Россия воспользоваться кризисом с отставкой Лиз Трасс

22:30

Логистика россиян будет разрушена: Селезнев заявил, что Путин не решится взорвать Каховскую ГЭСВидео

21:57

В Украине ликвидировали 10 иранских инструкторов: учили оккупантов запускать "шахидов"Видео

21:35

НБУ поменял правила торговли долларами: что нужно знать украинцамВидео

21:31

В Украине третья волна мобилизации, в случае нового призыва в ВСУ проблем не будет – ДаниловВидео

21:05

Ядерная угроза и большие потери: астролог сделала угрожающий прогноз для Украины

Реклама
21:00

"До Гааги не протянет": Пономарев рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

20:51

Остались четверо детей и беременная жена: ВСУ ликвидировали российского врача-"добровольца"Видео

20:25

Зеленский провел срочное заседание Ставки: все подробностиВидео

20:13

ВСУ сбивают более 60% ракет России, через пару месяцев ПВО станет еще сильнее – РезниковВидео

20:10

Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окуталиВидео

20:09

Зачем Путин ввел режим среднего реагирования в нескольких областях РФ: Фейгин раскрыл планВидео

20:00

Россия рано радуется: Тарас Загородний – об отставке Лиз Трасс

19:36

Ехал на украденной у журналистов машине: в Херсоне "денацифікувався" российский пропагандистВидео

19:28

Сказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь

19:27

Правительство просит украинцев готовиться: "российский террор продолжится"

19:25

В Украине потеплеет: синоптики рассказали о резкой смене погодыВидео

19:15

Крах недоимперии случится не завтра, но он неизбеженмнение

19:04

Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – экспертВидео

19:00

Гороскоп на завтра 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

18:48

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

18:38

"Все закачаются": к зиме состоится презентация мощного отечественного вооружения - АрестовичВидео

18:15

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

18:05

Армия Украины освободила почти всю Харьковщину: РФ удерживает 25 населенных пунктовВидео

17:55

График отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

17:35

"Когда вместо мозгов - какашки": Гордон показал силиконовую патриотку РФ без образования

Реклама
17:28

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

17:27

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

17:16

6 ошибок при пользовании сковородкой, после которых можно выбрасывать ее в мусорку

16:58

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

16:38

ВСУ освобождают Херсонскую область: оккупантов РФ выбили из 88 населенных пунктовВидео

16:00

Войска РФ украли стиралку в Украине: видео двух оккупантов с машинкой в руках попало в СетьВидео

15:57

Лукашенко резко "переобулся" и заявил, что он якобы не хочет войныВидео

15:48

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, ударит ли Путин по Украине тактическим ядерным оружиемВидео

15:47

"Страшнее ядерного удара": ученый о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

15:29

"Много бестолковых браков, разводов, романов": Лолита высказалась о своей "несчастной" жизни

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять