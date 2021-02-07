Российские СМИ обнаружили "дом Навального" в Германии

Навальный якобы проживал в городе Ибах неподалеку от Швейцарии.
Российская журналистка Анастасия Попова опубликовала небольшое видео из дома в Германии, где предположительно жил российский оппозиционер Алексей Навальный после выписки из клиники Шарите. Фрагмент видеозаписи с домом, который, как утверждают в МК, находится в городе Ибах в горном массиве Шварцгвальд на юге ФРГ, она выложила в своем Telegram-канале.
Как отмечают журналисты, дом находится на небольшом возвышении, а окна в жилище до пола. В доме большая гостиная, где есть стол и телевизор. Также они нашли еще одну просторную комнату с мебелью и видом на город.
Подчеркивается, что город Ибах находится рядом со Швейцарией. Политика охраняли, когда он там жил. Сам Навальный пока не опровергал сведений о своем пребывании в городе.Читайте такжеПропагандисты России нашли "след США" в фильме Навального про "дворец Путина"
Алексей Навальный новости
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января с территории Германии, где проходил длительный период лечения и реабилитации после вследствие отравления химическим веществом Новичок. По возвращении в Москву Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево из-за ситуации с уголовным делом по компании Ив Роше. Ему инкриминировали уклонение от прохождения мероприятий по контролю режима условного срока.
- Химкинский суд уже на следующий день, 18 февраля, избрал меру пресечения Навальному – 30 суток под стражей.
- После ареста, 19 января, в YouTube было опубликовано расследование о роскошном доме в Геленджике, который якобы принадлежит российскому президенту Владимиру Путину. Фильм про "дворец Путина" набрал более 100 миллионов просмотров.
- Далее в России произошли протесты 23 и 31 января. Акции сопровождались потасовками активистов с полицией, жесткими задержаниями протестующих и чрезмерным применением силы со стороны правоохранителей.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному, заменив ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Учитывая время пребывания под домашним арестом, Навального собираются отправить в колонию на 2,8 лет.