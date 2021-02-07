Российские СМИ обнаружили "дом Навального" в Германии

У Навального пока не прокомментировали информацию о доме оппозиционера в Германии / Reuters

Российская журналистка Анастасия Попова опубликовала небольшое видео из дома в Германии, где предположительно жил российский оппозиционер Алексей Навальный после выписки из клиники Шарите. Фрагмент видеозаписи с домом, который, как утверждают в МК, находится в городе Ибах в горном массиве Шварцгвальд на юге ФРГ, она выложила в своем Telegram-канале.

Как отмечают журналисты, дом находится на небольшом возвышении, а окна в жилище до пола. В доме большая гостиная, где есть стол и телевизор. Также они нашли еще одну просторную комнату с мебелью и видом на город.

Подчеркивается, что город Ибах находится рядом со Швейцарией. Политика охраняли, когда он там жил. Сам Навальный пока не опровергал сведений о своем пребывании в городе.Читайте такжеПропагандисты России нашли "след США" в фильме Навального про "дворец Путина"

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