Россию в ближайшие дни ждет большой коллапс: легендарный ученый поделился прогнозом

Легендарный ученый Фукуяма поделился прогнозом https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Легенда мировой философской науки, специалист по политической экономии и известный публицист, преподаватель Стэнфордского университета (США) Фрэнсис Фукуяма утверждает ‒ уже в ближайшее время Россию, страну-агрессора, ждет коллапс. Именно такой лаконичный прогноз опубликовал ученые на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Куда больший российский коллапс произойдет в ближайшие дни", - написал он.

Напомним, ранее западное новостное агентство Bloomberg сообщало о том, что уже через две недели после начала российского вторжения в Украину война нанесла экономический ущерб РФ, который сравним с наиболее тяжелыми спадами за более чем 20 лет пребывания у власти президента Владимира Путина.

Падение означает, что более 30 миллиарда долларов США были изъяты из годового ВВП РФ. Базовый прогноз Bank of America говорит, что в текущем году русского ВВП упадет примерно на 13%, при этом возможно более глубокое падение, если страны Запада сведут к минимуму покупку энергоносителей из России либо вовсе прекратят.

Другие новости: