Агрессия против Украины уже вызвала в России глубочайший экономический кризис - Bloomberg

Агрессия против Украины уже вызвала в России глубочайший экономический кризис / Reuters

Через две недели после начала российского вторжения в Украину война нанесла экономический ущерб РФ, который сравним с наиболее тяжелыми спадами за более чем 20 лет пребывания у власти президента Владимира Путина. Об этом сообщает западное новостное агентство Bloomberg.

Сбитая с толку международными санкциями экономика, которая второй год подряд должна была расти, в считанные дни после 24 февраля резко пошла на спад.

Причем такое падение уже может соперничать с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году.

Падение означает, что более 30 миллиарда долларов США были изъяты из годового ВВП РФ. Предварительный прогноз Bloomberg Economics предполагает падение ВВП России за весь год примерно на 9% в нынешнем году.

Прогнозы экономистов на 2023 год довольно сильно отличаются ‒ начиная от оценки Института международных финансов об "очень глубокой рецессии" в 15% до сокращения на 7%, от JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

Базовый прогноз Bank of America говорит, что в текущем году ВВП упадет примерно на 13%, при этом возможно более глубокое падение, если страны Запада сведут к минимуму покупку энергоносителей из России либо вовсе прекратят.

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Напомним, ранее группа сенаторов из обеих американских партий внесла на рассмотрение законопроект о запрете России продавать золотые запасы. Законодатели хотят лишить РФ потенциального спасательного круга после заморозки активов в иностранной валюте.

Тем временем американский финансовый конгломерат Morgan Stanley заявил, что дефолт в России может наступить уже к 15 апреля 2022 года.

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