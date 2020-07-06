Великобритания вводит санкции против ряда россиян

Санкции против россиян утвердили в Лондоне / gettyimages

Великобритания вводит санкции против 25 граждан России за нарушение прав человека, поскольку их считают причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году.

"Начиная с сегодняшнего дня у Великобритании будут новые полномочия не давать тем, кто вовлечен в грубые нарушения прав человека, въехать в Британию, направлять средства в наши банки и получать выгоду от нашей экономики", - сообщает издание Financial Times.

Санкции вступают в силу с 6 июля. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются. Имена 25 россиян министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пообещал обнародовать позже.

Читайте такжеГермания вводит санкции против РФ из-за хакерских атакКак известно, Магнитский являлся сотрудником крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Правоохранительные органы России обвинили его в налоговых махинациях. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО Матросская тишина, его смерть спровоцировала широкий общественный резонанс.

Как ранее сообщалось, Евросоюз 29 июня принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики РФ еще на шесть месяцев до 31 января 2021 года.

Напомним, Германия готовит против США масштабные санкции. Они будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против Северного потока — 2.

Отметим, в Сенате США был зарегистрирован проект закона о введении дополнительных санкций против компаний, которые связаны с реализацией проекта Северный поток-2. В случае принятия санкционного пакета под американское эмбарго могут попасть компании, оказывающие Nord Stream юридические и страховые услуги.