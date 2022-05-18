Сенат США одобрил кандидатуру посла в Украине: что о ней известно

Сенат США должен проголосовать за одобрение кандидатуры Бринк на должность главы американского посольства в Украине
Комитет Сената США по иностранным делам сегодня, 18 мая, одобрил кандидатуру нового посла в Украине. На эту должность американский президент предложил дипломата Бриджит Бринк, говорится в заявлении комитета в Twitter.
"После трех лет отсутствия посла США в Украине мы наконец имеем возможность изменить нарратив. Бриджит Бринк квалифицирована и готова", - говорится в заявлении комитета Сената США.
Теперь Сенат США должен проголосовать за одобрение кандидатуры Бринк на должность главы американского посольства в Украине.
Что известно о Бриджит Бринк?
Как известно, до этого Бриджит Бринк занимала должность посла США в Словакии, работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США, координировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.
С 2014 по 2015 год была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.
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