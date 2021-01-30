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Слепаков пожаловался на угрозы "адептов России будущего" и получил жесткий отпор

30 января 2021, 17:21

Юморист потроллил пользователей, которые ему угрожали в Сети.

Юморист утверждает, что ему угрожали адепты России будущего – Слепаков – Навальный
Семен Слепаков утверждает, что ему угрожали "адепты России будущего" / Скриншот

Российский юморист Семен Слепаков, который "побил горшки" со сторонниками арестованного оппозиционера Алексея Навального из-за стиха про добро, в котором шла речь о митингах в РФ 23 января в поддержку политика, пожаловался на угрозы со стороны "адептов России будущего" и получил жесткий отпор.

Артист в Instagram опубликовал сообщения, в которых были угрозы и оскорбление.

В частности юморист обнародовал такие угрозы: "Я надеюсь, что вся твоя семья сдохнет, мразь ушастая", "начинай оглядываться, когда идешь по улице, уже сейчас", "я видел твоих детей в ТЦ, когда в следующий раз увижу, то знай, что зеленка приготовлена…", "х*есос путинский!!! Сдохни от СПИДа!!!".

Слепаков потроллил пользователей, которые ему угрожали.

"…Отмечу, что уровень дискуссии крайне высок, радует здравая аргументация, доброжелательное отношение к оппоненту, в общем, все, как и положено в цивилизованном мире…", – поделился юморист.

Ряд интернет-пользователей решили поставить юмориста на место.

Юзер vasavosin отметил, что артист обнародовал угрозы не сторонника какого-то режима, а неадекватов.

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"…Из десятки тысяч комментариев, которые аргументированно недоумевают от вашего переобувания (ренее юморист критиковал российские власти – Ред.), нужно было выбрать парочку троллей и выдать их за либералов?" – поставил вопрос djami7684.

Пользователь hahahariky отметил, что это бредовая позиция – из-за нескольких ненормальных порочить всю оппозицию и либералов.

"Какие-то кремлевские методы…", – добавил автор.

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  • Напомним, Семен Слепаков опубликовал стих о митингах в РФ в поддержку Алексея Навального и выразил мнение, что "добро" во время сражения незаметно стало злее, чем "зло".
  • Стихотворение прокомментировала жена Навального Юлия. По ее мнению, юморист не оставляет надежду стать акционером российского газового монополиста – Газпрома.
  • На стих также отреагировал российский политик и сторонник оппозиционера Леонид Волков. Политик отметил, что "кремлевский темник в стихах – это все равно кремлевский темник".

Митинг в России 23 января – почему люди вышли на улицы

В августе 2020-го Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что его отравили ядом из группы Новичок.

Политик заявил, что к отравлению причастен российский президент Владимир Путин.

В январе 2021-го оппозиционер вернулся в РФ, его задержали в московском аэропорту Шереметьево. Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря прошлого года.

Оппозиционеру инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.

Навального арестовали 18 января на 30 суток.

Политик призвал своих сторонников выходить на улицы, и 23 января в десятках городов прошли масштабные митинги.

СМИ писали, что в связи с протестами задержаны более 4 тысяч человек. Во время акции протеста в частности задерживали Юлию Навальную.

новости России Семен Слепаков Алексей Навальный протесты в России
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