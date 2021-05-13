СМИ узнали о планах США и России на встречу Байдена и Путина

В Кремле надеются, что ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона не ухудшится после переговоров Путина и Байдена, утверждают журналисты Reuters.
Российский президент Владимир Путин заинтересован в саммите России и США, а также встрече с хозяином Белого дома Джо Байденом. Ожидается, что в связи со сложными отношениями Москвы и Вашингтона российская делегация будет состоять в основном из военных, а не из дипломатов. В Кремле не ждут улучшения ситуации и полагают, что лучшим вариантом станет возвращение к тому положению, которое было до кризиса. При этом Штаты рассматривают переговоры с Путиным как возможность найти компромисс, но не осуществить перезагрузку ситуации.
В материале издания Reuters речь идет о том, что и в Москве, и в Вашингтоне, не надеются на кардинальные изменения в американо-российских отношениях после того, как пройдет встреча Байдена и Путина. Согласно данным источников журналистов, близких к российскому правительству, у россиян на встрече будет больше военных, чем дипломатов. По данным источников в Белом доме, в Штатах не надеются на перезагрузку отношений и намерены подчеркнуть позицию администрации Байдена, политика которой отличается от "подхалимства Трампа".Читайте такжеВстреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков
"На наш взгляд, это не перезагрузка. Это попытка немного сместить фокус, сделать их (отношения) более предсказуемыми, работать вместе там, где мы согласны, а когда мы не согласны, мы выражаем наши взгляды", - цитирует Reuters источник в Белом доме.
Кроме того, инсайдеры немецкого информагентства в Кремле заявили, что наиболее оптимальные варианты для Москвы – возвращение к докризисным отношениям с Вашингтоном или картина, при которой ситуация не станет хуже.
Встреча Байдена и Путина
- Американский президент Джо Байден 13 апреля провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе разговора он предупредил российского главу государства о новых американских санкциях и предложил ему провести встречу на территории одной из стран Европы.
- США 15 апреля ввели новые санкции против России. Речь идет об ограничениях в отношении 6 технологических компаний, а также 32 физических и юридических лиц. Кроме того, Штаты решили выдворить 10 российских дипломатов.
- Россия 16 апреля запустила ответные санкции против США. Россияне решили внести высокопоставленных американских чиновников в "черный список" и запретили им въезд на территорию российского государства.
- В МИД РФ, комментируя новые санкции США, заявили, что такая ситуация может негативно отразиться на возможности проведения встречи Путина и Байдена.
- Советник президента США Джейк Салливан позже сказал, что встреча Байдена и Путина должна состояться летом 2021 года в Европе.
- Президент США Джо Байден 10 мая подтвердил, что он намерен провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным.