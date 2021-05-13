СМИ узнали о планах США и России на встречу Байдена и Путина

Встреча Байдена и Путина не приведет к перезагрузке отношений США и России - СМИ / Reuters

Российский президент Владимир Путин заинтересован в саммите России и США, а также встрече с хозяином Белого дома Джо Байденом. Ожидается, что в связи со сложными отношениями Москвы и Вашингтона российская делегация будет состоять в основном из военных, а не из дипломатов. В Кремле не ждут улучшения ситуации и полагают, что лучшим вариантом станет возвращение к тому положению, которое было до кризиса. При этом Штаты рассматривают переговоры с Путиным как возможность найти компромисс, но не осуществить перезагрузку ситуации.

В материале издания Reuters речь идет о том, что и в Москве, и в Вашингтоне, не надеются на кардинальные изменения в американо-российских отношениях после того, как пройдет встреча Байдена и Путина. Согласно данным источников журналистов, близких к российскому правительству, у россиян на встрече будет больше военных, чем дипломатов. По данным источников в Белом доме, в Штатах не надеются на перезагрузку отношений и намерены подчеркнуть позицию администрации Байдена, политика которой отличается от "подхалимства Трампа".Читайте такжеВстреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков

"На наш взгляд, это не перезагрузка. Это попытка немного сместить фокус, сделать их (отношения) более предсказуемыми, работать вместе там, где мы согласны, а когда мы не согласны, мы выражаем наши взгляды", - цитирует Reuters источник в Белом доме.

Кроме того, инсайдеры немецкого информагентства в Кремле заявили, что наиболее оптимальные варианты для Москвы – возвращение к докризисным отношениям с Вашингтоном или картина, при которой ситуация не станет хуже.

Встреча Байдена и Путина