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Солдаты РФ массово дезертируют и отказываются воевать в Украине – Пентагон

26 июля 2022, 08:34

Наблюдаются растущие признаки проблем с дисциплиной и нравственным духом в российской армии, говорят в США.

война в украине, российская техника
Солдаты РФ отказываются воевать в Украине / генштаб ВСУ

Боевой дух российских оккупантов, участвующих в войне с Украиной, значительно снижен, заявил высокопоставленный американский военный чиновник.

Фиксируются многочисленные факты дезертирства военнослужащих российской армии. Они также отказываются сражаться на фронте в Украине, сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

"Мы по-прежнему наблюдаем растущие признаки проблем с дисциплиной и нравственным духом в российской армии", – говорит военный чиновник США.

Он также добавил, что уже опубликовано множество свидетельств, в которых подробно описывается, как российские солдаты всех уровней дезертируют с постов или отказываются идти в бой.

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Дезертирство в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что в России растет числе военных, которые отказываются от участия в войне в Украине. Их имена вывешивают на "досках позора".

В частности, сотни российских солдат из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады отказались участвовать в войне против Украины.

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