Сотни тысяч доз: в Белом доме подтвердили, что дадут Украине вакцину от COVID-19

В Белом доме подтвердили, что дадут Украине вакцину от COVID-19 / Reuters

Власти США желают предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщается на сайте ведомства.

Она говорит, что в ходе недавних переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена были проговорены вопросы:

стратегического партнерства в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией;

реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях;

евроатлантический стремлений Украины.

Они также обсудили необходимость сотрудничества в вопросах энергетической безопасности и борьбы с коронавирусом COVID-19 − включая планы США предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины.

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Напомним, ранее сообщалось эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.

26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что во второй половине апреля зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.