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Союзники Украины в ФРГ готовят удар по СП-2 и планируют сорвать запуск трубы в последнюю минуту

25 ноября 2021, 19:03
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Судьба Северного потока-2 зависит от того, какое влияние будет у "Зеленых" в правительстве Германии, считает Гуннар Бек.

Северный поток-2
"Зеленые" готовы в последнюю минуту остановить запуск газопровода Северный поток-2, - евродепутат / Reuters

Новые санкции США против Северного потока-2 серьезно не повлияют на ситуацию с газопроводом. Главный вопрос – какое влияние будет у партии Союз 90/Зелёные в новом Кабмине ФРГ. "Зеленые" планируют сорвать запуск магистрали в последнюю минуту. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Германии Гуннар Бек.

Как сообщает Известия, ограничения Вашингтона против трубы Газпрома не окажут весомого влияния на ситуацию. Другое дело Партия зеленых, которая является категорическим противником газопровода. Все будет зависеть от того, какое влияние получат "Зеленые" в новом немецком Кабмине, поскольку именно эта политическая сила вынашивает планы остановить запуск магистрали Северный поток-2 в последнюю минуту.Читайте такжеКоалициада в Германии на финише – канцлером станет Шольц, а союзники Украины получат 5 портфелей

"Санкции США против СП-2 не такие всеобъемлющие, чтобы усугубить кризис. Решающим фактором будет то, какое влияние получат "Зеленые" в новом правительстве Германии, поскольку они планируют остановить проект в последнюю минуту", - сказал депутат.

Также он добавил, что нет окончательной уверенности в запуске газопровода СП-2.

"Я всё еще уверен, что трубопровод будет введен в эксплуатацию, но это не точно", - подчеркнул Гуннар Бек.

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Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) приняло решение о приостановке сертификации компании-оператора российской магистрали Северный поток-2.

В Германии заявили, что структура собственности проекта СП-2 не соответствует нормам национального законодательства.

Регулятор требует, чтобы компания Nord Stream AG создала в Германии подотчетную немецкому законодательству компанию, которая должна стать владельцем того участка трубы, который проходит по территории государства.

До тех пор, пока требование немецкого регулятора не будет выполнено, сертификация Северного потока-2 не возобновится.

В Нафтогазе сказали, что Россия пытается создать в Германии дочернюю компанию, которая станет оператором только немецкого участка трубы. По словам главы НАК Юрия Витренко, это "юридический трюк" со стороны Газпрома. Он призвал США ввести санкции против новой "компании-оператора" Северного потока-2.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова выполнить все требования немецкого регулятора с целью скорейшего запуска газопровода СП-2.

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новости Германии Северный поток-2 Европарламент
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