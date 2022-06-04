США и Европа обсуждают план по прекращению войны в Украине - CNN / коллаж ua.depositphotos.com

Дипломаты США, Евросоюза и Великобритании начали проводить регулярные встречи с целью создания плана прекращения войны в Украине путем переговоров. Сама Украина напрямую в этих обсуждениях не участвует. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Среди тем были пункты об обязательстве Украины соблюдать нейтралитет в отношении НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса", ‒ говорится в сообщении.

Согласно информации, которая есть в распоряжении CNN, на переговорах пытаются определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения.

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Напомним, журналисты американского издания The New York Times писали о том, что Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Украина придерживаются разных точек зрения относительно завершения войны Москвы против Киева.

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Позднее нардеп Рады от президентской политической силы (партии "Слуга народа") и глава украинской переговорной группы с россиянами Давид Арахамия говорил, что Украина может инициировать новый раунд переговоров с агрессорами только тогда, когда будет иметь усиленную переговорную позицию

Позднее Арахамия пояснил, что имел в виду получение украинской армией тяжелого оружия от западных партнеров.

"Наши вооруженные силы уже готовы его применят. И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", - подытожил он.

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