США перебрасывают в Украину плавающие "бронеавтобусы": ВСУ вооружают БТР M113

M113 отправляют в Украину / Скриншот

Министерство обороны США приступило к погрузке гусеничных бронетранспортеров M113 для отправки их в Украину.

В Twitter Пентагона появилось видео с погрузкой бронемашин на прицепы грузовиков.

"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в подписи к видео.

В Пентагоне отметили, что погрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.

Отметим, что ранее Национальная гвардия Западной Вирджинии сообщила, что обеспечит Украину бронетранспортерами M113 для защиты ВСУ от российских оккупантов.

Военная техника будет направлена в Украину по запросу Министерства обороны Украины. Количество предоставляемых бронетранспортеров не разглашается.

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M113 (Armoured Personnel Carrier M113) — бронетранспортёр США производился до 2007 г. Общий выпуск M113, включая машины на его базе, составил около 85 000 единиц. Длительное время оставался основным бронетранспортёром США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооружённых конфликтов. Состоит на вооружении ряда стран, включая США.

M113 используются для перемещения солдат, обеспечивая их защиту от огня из стрелкового оружия. Эти "боевые автобусы" стали первыми в мире военными машинами, корпус которых был исполнен полностью из алюминия. Использование алюминиевой брони позволило снизить вес боевой машины, сохранив приемлемый для экипажа и десанта уровень защиты от огня из стрелкового оружия.

Характеристики:

Экипаж, чел. - 2

Десант, чел. - 11

Пулемёты 1 × 12,7-мм M2HB

Тип двигателя V-образный 8-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения

Мощность двигателя, л. с. 215

Скорость по шоссе, км/ч 64

Скорость по пересечённой местности, км/ч 5,8 (на плаву)

Запас хода по шоссе, км 320

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