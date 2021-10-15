США удалось избежать дефолта: Байден поднял "потолок" госдолга

Байден подписал указ о повышении лимита госдолга, чтобы избежать дефолта / Фото Reuters

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение "потолка" госдолга на 480 миллиардов долларов.

Как информирует Белый дом, этого увеличения лимита должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря. Законопроект Байден подписал 14 октября. 8 октября его принял сенат США. За принятие документа высказались 50 сенаторов, 48 - выступили против.

Ранее Минфин США предупредил, что если до 18 октября 2021 года сделать все необходимые для утверждения лимита действия, то стране теоретически грозит дефолт.

Отметим, США, в отличие от большинства государств, "потолок" долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения Конгресса. С 1 октября страна превысила разрешенный законодательным органом лимит госдолга в 28,4 триллиона долларов.

Читайте такжеВ Минфине рассказали о перспективах дефолта в УкраинеК слову, в США дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность используют для политических торгов в Конгрессе. Ранее республиканцы заблокировали в Сенате предложение поднять "потолок" долга из-за политических разногласий с демократами.

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Теперь у законодателей будет чуть меньше двух месяцев для того, чтобы наработать новый финансовый законопроект, который будет учитывать интересы всех сторон.

Как сообщал Главред, Конгресс США до 18 октября должен был повысить установленный законом потолок государственного долга или временно отменить ограничения на заимствования. Если этого бы не произошло, то федеральное правительство Штатов могло бы остаться без денег, в результате чего случился бы дефолт.

По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен дефолт привел бы к неконтролируемой рецессии и финансовому кризису.