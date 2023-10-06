"Стадо баранов идёт на скотобойню": Свитан оценил шансы того, что армия РФ свергнет Путина

Нынешняя армия РФ является слепком российского общества и готова идти на убой по приказу.

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Армия РФ не пойдет на Москву, считает Роман Свитан / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан исключает возможность того, что армия РФ или хотя бы её часть пойдёт на Москву свергать существующую кремлевскую власть.

По словам эксперта, нынешняя армия РФ является слепком российского общества и готова идти на убой по приказу.

"Профессиональная армия была уничтожена в прошлом году в результате неграмотных действий и решений о вторжении в Украину. Её уничтожила украинская армия и украинское общество, то есть профессионалов мы отминусовали. А сейчас это слепок российского общества, то есть те же бараны, которые до этого были в стойле, а сейчас из стойла они перешли в режим военнообязанных. Но они как были баранами, так ими остались. Потому они будут бекать и мекать, но никто никуда не пойдёт. Они будут идти на убой, выполняя задачу – как стадо баранов идёт на скотобойню, просто за лидером", - считает Свитан.

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Причем неважно, кто будет лидером в данный момент – Путин или кто-то другой, ведь проблема уже с самими россиянами.

"Те, у кого ещё есть проблески сознания, уехали из России и сейчас не знают, куда себя деть. Для них есть такой рецепт: им нужно попытаться расползтись по национальным квартирам, как в своё время было при Советском Союзе. Они начнут этот процесс кластеризации вне России, а потом эти кластеры – политические, дипломатические и экономические – наложатся на разваливающуюся Российскую империю. Тогда они себя найдут и вернут обратно", - считает военный эксперт.

Свитан уверен, что армия РФ точно ничего не сделает, тем более - руководство российской армии.

"Это "паркетные генералы", которые никогда не пойдут против системы, потому что они сами являются её частью. Против себя они не пойдут", - резюмировал военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко озвучил один из вариантов, при котором режим Путина может исчезнуть.

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