"Сумасшедший шаг": дипломат предупредил о катастрофе для РФ при ядерном ударе по Украине

Владимир Огрызко спрогнозировал последствия ядерного удара РФ / Коллаж УНИАН, pixabay.com

В случае нанесения Россией ядерного удара по Украине последствия для Москвы будут катастрофическими, о чем ее уже предупредили.

Об этом заявил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в ходе чата в Главреде.

"Предупредили американцы, предупредили британцы. Надо быть окончательно сумасшедшим, чтобы решиться на такой шаг", - считает он.

При этом дипломат оценил риторику верхушки РФ с угрозами применения ядерного оружия.

"Несмотря на все, что сейчас заявляет Медведев или вся пропагандистская шушера (пардон за это недипломатичное слово), все эти ядерные угрозы являются лишь попыткой шантажировать мир, но на самом деле к такому прибегнуть не смогут даже в Москве", - добавил Огрызко.

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Напомним, ранее Огрызко заявил: угроза того, что Украину принудят к подписанию невыгодного соглашения наподобие Минск-3 невелика.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Запад будет помогать Украине в войне с РФ столько, сколько это потребуется.

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