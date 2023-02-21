Свержение режима Путина и освобождение Крыма: Пономарев назвал условия больших перемен в РФ

Черные лебеди внутри самой России могут запустить сценарии силового свержения власти в стране, полагает российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

Люди в России будут действовать против власти силой, когда увидят предпосылки к обвалу системы – Пономарев / Коллаж Главред, УНИАН

Определенные группы настроены на силовую смену власти в России. Они будут действовать тогда, когда страна погрузится в состояние неконтролируемого обвала. Предпосылками отстранения действующего руководства могут стать не только поражение в войне против Украины или потеря оккупированного Крыма. Об этом заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что сейчас в России нет групп, которые были бы независимыми от Кремля, поскольку против них уже была бы развязана борьба. Силовой сценарий станет возможным после того, как страна погрузится в хаос.

"Если бы создавалась единая сила, о которой можно было бы говорить, ее бы уже громили. Поэтому, естественно, мы об этом узнаем только в самом конце. Есть внешние силы, как, например, мы создаем в Украине, как "Легион свободы России" и так далее, которые тоже настроены на силовую смену власти в РФ. Но все это будет происходить в нужный момент времени, когда ситуация уже придет в состояние неустойчивого раскачивания и обвала. Бессмысленно биться в стену, пока она еще стена", - полагает Пономарев.

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По его словам, люди, которые заинтересованы в смене власти, начнут предпринимать действия лишь в определенный момент.

"Конечно, недовольство внутри этой системы зреет непрерывно. Поэтому я уверен, что люди, которые об этом думают, существуют. Вопрос в том, что начинать действовать они будут только когда увидят, что для этого есть предпосылки и сейчас действовать более безопасно, чем бездействовать и выжидать", - объяснил Пономарев.

Как полагает политик, предпосылками для силовой смены власти в РФ необязательно будут поражение в войне против Украины или освобождение Крыма. Могут произойти и другие события.

"Это, безусловно, самое очевидное. Например, потеря Крыма может быть триггером для подобных действий. Но могут быть и какие-то другие события, черные лебеди внутри самой России – это трудно предсказать, но мы это увидим. Потому что когда это станет происходить, это будет очевидным", - подчеркнул Илья Пономарев.

Крах режима Путина в России

Журналисты американского издания Politico писали, что директор РФ Владимир Путин слишком погряз в войне, которую он развязал против Украины. Путин не готов пойти на завершение боевых действий, поскольку в таком случае произойдет крах его режима. Пока глава Кремля у власти, он будет воевать.

Российский политолог Андрей Пионтковский сделал прогноз, согласно которому у ВСУ через 2-3 месяца появится нужное для контрнаступления оружие, после чего украинские войска пойдут в атаку. По мнению Пионтковского, после освобождения Мелитополя и выхода сил обороны Украины к Азовскому побережью произойдет падение режима Путина.

Журналисты The Hill предположили, что пребывание Путина у власти РФ зависит от того, удастся ли российским оккупантам удержать захваченный Крымский полуострова. Впрочем, по их мнению, танки, которые Запад передаст Украине, усилят ВСУ, но не гарантируют освобождения Крыма.

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Наступление России: