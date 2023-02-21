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Свержение режима Путина и освобождение Крыма: Пономарев назвал условия больших перемен в РФ

21 февраля 2023, 03:30
Черные лебеди внутри самой России могут запустить сценарии силового свержения власти в стране, полагает российский оппозиционный политик Илья Пономарев.
Пономарев, Кремль
Люди в России будут действовать против власти силой, когда увидят предпосылки к обвалу системы – Пономарев / Коллаж Главред, УНИАН

Определенные группы настроены на силовую смену власти в России. Они будут действовать тогда, когда страна погрузится в состояние неконтролируемого обвала. Предпосылками отстранения действующего руководства могут стать не только поражение в войне против Украины или потеря оккупированного Крыма. Об этом заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что сейчас в России нет групп, которые были бы независимыми от Кремля, поскольку против них уже была бы развязана борьба. Силовой сценарий станет возможным после того, как страна погрузится в хаос.

"Если бы создавалась единая сила, о которой можно было бы говорить, ее бы уже громили. Поэтому, естественно, мы об этом узнаем только в самом конце. Есть внешние силы, как, например, мы создаем в Украине, как "Легион свободы России" и так далее, которые тоже настроены на силовую смену власти в РФ. Но все это будет происходить в нужный момент времени, когда ситуация уже придет в состояние неустойчивого раскачивания и обвала. Бессмысленно биться в стену, пока она еще стена", - полагает Пономарев.

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По его словам, люди, которые заинтересованы в смене власти, начнут предпринимать действия лишь в определенный момент.

"Конечно, недовольство внутри этой системы зреет непрерывно. Поэтому я уверен, что люди, которые об этом думают, существуют. Вопрос в том, что начинать действовать они будут только когда увидят, что для этого есть предпосылки и сейчас действовать более безопасно, чем бездействовать и выжидать", - объяснил Пономарев.

Как полагает политик, предпосылками для силовой смены власти в РФ необязательно будут поражение в войне против Украины или освобождение Крыма. Могут произойти и другие события.

"Это, безусловно, самое очевидное. Например, потеря Крыма может быть триггером для подобных действий. Но могут быть и какие-то другие события, черные лебеди внутри самой России – это трудно предсказать, но мы это увидим. Потому что когда это станет происходить, это будет очевидным", - подчеркнул Илья Пономарев.

Крах режима Путина в России

Журналисты американского издания Politico писали, что директор РФ Владимир Путин слишком погряз в войне, которую он развязал против Украины. Путин не готов пойти на завершение боевых действий, поскольку в таком случае произойдет крах его режима. Пока глава Кремля у власти, он будет воевать.

Российский политолог Андрей Пионтковский сделал прогноз, согласно которому у ВСУ через 2-3 месяца появится нужное для контрнаступления оружие, после чего украинские войска пойдут в атаку. По мнению Пионтковского, после освобождения Мелитополя и выхода сил обороны Украины к Азовскому побережью произойдет падение режима Путина.

Журналисты The Hill предположили, что пребывание Путина у власти РФ зависит от того, удастся ли российским оккупантам удержать захваченный Крымский полуострова. Впрочем, по их мнению, танки, которые Запад передаст Украине, усилят ВСУ, но не гарантируют освобождения Крыма.

Смотрите полную версию интервью Ильи Пономарева Главреду

Наступление России:

новости России Илья Пономарев война России и Украины
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