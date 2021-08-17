Талибам объявили войну: в Афганистане силы сопротивления начали бои

В Афганистане объявили об организации сопротивления Талибану.
Представители группировки Талибан, которая захватила власть в Афганистане, рассказали о своих дальнейших планах.
Как подчеркнул на первой пресс-конференции официальный представитель талибов Забихула Муджахид, они гарантируют свободу и независимость каждой нации, передает Al Jazeera.
Кроме того, они заявили о защите прав женщин и независимость частных СМИ.
При этом Талибан ранее объявил в Афганистане всеобщую амнистию и призвал женщин войти в новое правительство, пытаясь снизить напряженность в недавно захваченной столице
Что обещает Талибан в Афганистане:
- никому не позволено использовать территорию Афганистана для атак на другие страны, в том числе соседние государства;
- права женщин (в том числе на образование) будут защищаться в рамках шариата;
- Талибан не стремится к отмщению и обещает помилование даже тем, кто работал на прежний режим или иностранные силы;
- частные СМИ должны "оставаться независимыми", но "не должны работать против национальных ценностей";
- взаимодействие с другими странами продолжится, Афганистану не нужны враги ни внутри страны, ни за рубежом;
- Гарантируется безопасность иностранных граждан в Афганистане;
- природные ресурсы будут использоваться для "восстановления и процветания" страны;
- в Афганистане намерены искоренить наркоторговлю.
В свою очередь в США уже отреагировали на захват Афганистана группировкой Талибан.
В Белом доме заявили о том, что США рассматривают возможность санкций в связи с ситуацией в Афганистане.
Сопротивление в Афганистане: кто объявил войну Талибану
В то же время силы афганского сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с боевиками Талибана, сообщает РИА Новости.
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Источники агентства рассказали, что солдаты сопротивления отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере — единственном регионе, который боевикам не удалось взять. Через Чарикар проходит важнейшая транспортная магистраль республики, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.
Отмечается, что на данный момент для поддержки афганцев в Панджшер направляются десять тысяч бойцов, в числе которых генерал Абдул Рашид Дустум.
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Кроме того, сын национального героя Афганистана, легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад объявил об организации сопротивления Талибану. Об этом он сообщил в письме, опубликованном во французском журнале La Règle du Jeu.
По словам Масуда-младшего, центром сопротивления станет провинция Панджшер, где в настоящее время находится он сам и ряд его сторонников.
Захват Афганистана Талибаном
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.