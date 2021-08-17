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Талибам объявили войну: в Афганистане силы сопротивления начали бои

17 августа 2021, 21:50
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В Афганистане объявили об организации сопротивления Талибану.

Талибан устанавливает новые порядки в Афганистане / REUTERS

Представители группировки Талибан, которая захватила власть в Афганистане, рассказали о своих дальнейших планах.

Как подчеркнул на первой пресс-конференции официальный представитель талибов Забихула Муджахид, они гарантируют свободу и независимость каждой нации, передает Al Jazeera.

Кроме того, они заявили о защите прав женщин и независимость частных СМИ.

При этом Талибан ранее объявил в Афганистане всеобщую амнистию и призвал женщин войти в новое правительство, пытаясь снизить напряженность в недавно захваченной столице

Что обещает Талибан в Афганистане:

  • никому не позволено использовать территорию Афганистана для атак на другие страны, в том числе соседние государства;
  • права женщин (в том числе на образование) будут защищаться в рамках шариата;
  • Талибан не стремится к отмщению и обещает помилование даже тем, кто работал на прежний режим или иностранные силы;
  • частные СМИ должны "оставаться независимыми", но "не должны работать против национальных ценностей";
  • взаимодействие с другими странами продолжится, Афганистану не нужны враги ни внутри страны, ни за рубежом;
  • Гарантируется безопасность иностранных граждан в Афганистане;
  • природные ресурсы будут использоваться для "восстановления и процветания" страны;
  • в Афганистане намерены искоренить наркоторговлю.

В свою очередь в США уже отреагировали на захват Афганистана группировкой Талибан.

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В Белом доме заявили о том, что США рассматривают возможность санкций в связи с ситуацией в Афганистане.

Сопротивление в Афганистане: кто объявил войну Талибану

В то же время силы афганского сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с боевиками Талибана, сообщает РИА Новости.

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Источники агентства рассказали, что солдаты сопротивления отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере — единственном регионе, который боевикам не удалось взять. Через Чарикар проходит важнейшая транспортная магистраль республики, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Отмечается, что на данный момент для поддержки афганцев в Панджшер направляются десять тысяч бойцов, в числе которых генерал Абдул Рашид Дустум.

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Кроме того, сын национального героя Афганистана, легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад объявил об организации сопротивления Талибану. Об этом он сообщил в письме, опубликованном во французском журнале La Règle du Jeu.

По словам Масуда-младшего, центром сопротивления станет провинция Панджшер, где в настоящее время находится он сам и ряд его сторонников.

Захват Афганистана Талибаном

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Талибан новости Афганистана
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