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Танки РФ на границе с Польшей: эксперт раскрыл хитрый план Кремля

3 июня 2021, 04:22
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РФ может перебросить в Беларусь авиацию и ракетные войска, а также силы специальных операций и разведку.

Россия, учения, Беларусь
Учения в Беларуси / facebook.com/mod.mil.rus

Армия Беларуси фактически является частью Западного военного округа РФ, куда Россия давно поставляет свое вооружение, заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

В комментарии на канале Украина 24 он подчеркнул, что после создания союзного государства РФ регулярно перебрасывает вооружение в Беларусь, превратив республику в первый эшелон Западного военного округа ВС Российской Федерации.

Эксперт пояснил, что говоря о поставке в Беларусь вооружений Александр Лукашенко имел в виду авиацию и ракетные войска, а также силы специальных операций и разведку.

"Это компоненты быстрого реагирования, которые быстро нарастят западное направление для вооруженных сил России. А потом уже Первая танковая армия, которая сейчас базируется под Москвой, через 2 дня она фактически будет стоять на границе Беларуси и Польши", - добавил Самусь.

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Отвод войск РФ от границ Украины:

  • Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
  • В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
  • Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
новости России Михаил Самусь новости Беларуси
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