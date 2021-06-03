Танки РФ на границе с Польшей: эксперт раскрыл хитрый план Кремля

РФ может перебросить в Беларусь авиацию и ракетные войска, а также силы специальных операций и разведку.
Армия Беларуси фактически является частью Западного военного округа РФ, куда Россия давно поставляет свое вооружение, заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
В комментарии на канале Украина 24 он подчеркнул, что после создания союзного государства РФ регулярно перебрасывает вооружение в Беларусь, превратив республику в первый эшелон Западного военного округа ВС Российской Федерации.
Эксперт пояснил, что говоря о поставке в Беларусь вооружений Александр Лукашенко имел в виду авиацию и ракетные войска, а также силы специальных операций и разведку.
"Это компоненты быстрого реагирования, которые быстро нарастят западное направление для вооруженных сил России. А потом уже Первая танковая армия, которая сейчас базируется под Москвой, через 2 дня она фактически будет стоять на границе Беларуси и Польши", - добавил Самусь.
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Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.