Танки РФ на границе с Польшей: эксперт раскрыл хитрый план Кремля

Учения в Беларуси / facebook.com/mod.mil.rus

Армия Беларуси фактически является частью Западного военного округа РФ, куда Россия давно поставляет свое вооружение, заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

В комментарии на канале Украина 24 он подчеркнул, что после создания союзного государства РФ регулярно перебрасывает вооружение в Беларусь, превратив республику в первый эшелон Западного военного округа ВС Российской Федерации.

Эксперт пояснил, что говоря о поставке в Беларусь вооружений Александр Лукашенко имел в виду авиацию и ракетные войска, а также силы специальных операций и разведку.

"Это компоненты быстрого реагирования, которые быстро нарастят западное направление для вооруженных сил России. А потом уже Первая танковая армия, которая сейчас базируется под Москвой, через 2 дня она фактически будет стоять на границе Беларуси и Польши", - добавил Самусь.

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Отвод войск РФ от границ Украины: