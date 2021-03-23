Тhe Times перепутала Украину с соседней страной

Британское издание назвало Украину Беларусью / УНИАН

Во вторник, 23 марта, британская газета The Times разместила карту Европы, на которой указала недельную статистику распространения коронавируса COVID-19 и прокололась – перепутала Украину с соседним государством.

Издание назвало украинское государство Беларусью, свидетельствует скриншот, который появился в Telegram.

Примечательно, что Беларусь на карте, опубликованной The Times, была еще раз указана правильно.

Таким образом, белорусское государство упомянули два раза, а об Украине "забыли".

The Times "забыла" Украину / Скриншот

Правильная карта Европы

The Times дважды указала Беларусь на карте Европы / Скриншот с russia-karta.ru

Ранее ряд западных изданий попадали в скандалы из-за карт, поскольку приписывали России захваченный украинский Крым.

В частности в начале ноября 2019 года американская газета The New York Times в одном из своих материалов опубликовала карту Украины без Крыма. В посольстве нашей страны в США заявили, что это играет на руку пропаганде РФ.

Справка. The Times – авторитетная ежедневная британская газета, она является одной из самых старых в мире, пишет Википедия. Издание было основано в 1785 году.