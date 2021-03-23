Тhe Times перепутала Украину с соседней страной

Влиятельное западное издание "забыло" отметить на карте украинское государство.
Во вторник, 23 марта, британская газета The Times разместила карту Европы, на которой указала недельную статистику распространения коронавируса COVID-19 и прокололась – перепутала Украину с соседним государством.
Издание назвало украинское государство Беларусью, свидетельствует скриншот, который появился в Telegram.
Примечательно, что Беларусь на карте, опубликованной The Times, была еще раз указана правильно.
Таким образом, белорусское государство упомянули два раза, а об Украине "забыли".
Правильная карта Европы
- Ранее ряд западных изданий попадали в скандалы из-за карт, поскольку приписывали России захваченный украинский Крым.
- В частности в начале ноября 2019 года американская газета The New York Times в одном из своих материалов опубликовала карту Украины без Крыма. В посольстве нашей страны в США заявили, что это играет на руку пропаганде РФ.
Справка. The Times – авторитетная ежедневная британская газета, она является одной из самых старых в мире, пишет Википедия. Издание было основано в 1785 году.
Автор: Екатерина Присяжнюк