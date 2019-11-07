  1. Главная
  3. Мир

"Пропаганда РФ": The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма

7 ноября 2019, 09:30

На ситуацию уже отреагировало посольство Украины в США.

The New York Times
The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины / nytimes.com

Популярная The New York Times в одном из своих материалов опубликовала карту Украины без аннексированного Россией Крыма.

В частности, неправильная карта Украины появилась в материале американского издания за 3 ноября.

На ситуацию уже отреагировало посольство Украины в США. Украинские дипломаты заявили о том, что публикация карты Украины без Крыма играет на руку "российской пропаганде".

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанного границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", - говорится в сообщении посольства Украины в Facebook.

/ @ukr.embassy.usa

Украинские дипломаты обратили внимание на то, что журналисты влиятельного издания призваны доносить до американской и мировой общественности правду: "Правда - в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена".

Читайте также"Львов и Ровно – их": в Польше на картах прихватили украинские города

Напомним, ранее в материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходит в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия".

карта США Крым The New York Times Украина
Сейчас вы просматриваете новость «"Пропаганда РФ": The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:57
"Не вызывают уважения": Сенцов прошелся по едущим в РФ на заработки украинцам
09:53
Врач рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток
09:48
Курс валют на 7 ноября: доллар и евро ушли в крутое пике
09:30
"Пропаганда РФ": The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма
09:18
В Киеве мужчина расстрелял соседей, есть раненый Видео
09:03
Волкер "слил" Луценко: изворачивался и врал, чтобы остаться на должности
08:59
Лингвисты пояснили, почему самое длинное слово в русском языке бесконечно
08:41
"Кварталовец" рассказал, когда Зеленский "раскрыл карты" о намерении стать президентом
08:30
В ОП отказались опубликовать стенограмму разговора Зеленского с Трампом
08:24
Нападки, срывы и просчеты: кому гороскоп на 7 ноября советует держать удар
08:20
Зачем Зеленскому понадобился "штатский" советник мнение
08:01
Погода в Украине берет курс на осень: синоптик предупредил о похолодании Видео
07:45
Ученые объяснили, почему большие кошки так любят маленькие коробки Видео
07:32
Выясняли, кто круче? В центре Львова футбольные фанаты устроили массовое побоище Видео
07:12
Астролог рассказал, кому грозят посадки, и куда сбежит Порошенко от тюрьмы
07:11
"Возбуждают": жена Жени Кота на шпагате показала секси-ножки Фото
06:55
Новая гонка вооружений или Зачем США сделка с Россией мнение
06:54
В штабе ООС готовятся к разведению сил в Петровском
06:47
"Уже выписали?": Анастасия Заворотнюк сделала заявление после долгого молчания Фото
06:16
"Путин – не гимназистка": эксперт дал совет Зеленскому перед нормандскими переговорами
05:55
Стрижки боб и лоб – самые модные женские стрижки 2019, которые сводят с ума - фото Фото
05:17
Импичмент Трампа: в Конгрессе США назвали ключевую дату Видео
04:40
Сотрудники СБУ незаконно прослушивали телефоны украинцев за крупную сумму
04:20
Модный бордовый маникюр – кошачий глаз, матовые ногти и лунный маникюр - фото Фото
03:37
Скоро видео с ногой: Панин бесстыже снялся в комнате для БДСМ
03:17
"Бился в судорогах": скорая отказалась ехать на вызов ребенка
02:59
Журналисты помешали выступить представителю RT на Форуме демократии Видео
02:35
Кто такой Игорь Сало: что известно о бизнесмене из взорванного авто в Киеве Видео
02:02
Экс-госсекретарь США рассказал, как победить Россию в холодной войне
01:28
"Государтсвенный концерт": Зеленский оконфузился во время визита в Харьков Видео
01:24
Луценко раскрыл, чем его жена будет заниматься после ухода с парламента Видео
00:56
Оторвало голову: обнародованы подробности подрыва авто в Киеве Фото Видео
00:31
"Разборки двух партий": экс-глава МИД сместил акценты в скандале с Украиной в США Видео
00:19
7 ноября – какой сегодня праздник: что делать и чем знаменит день Видео
00:07
Шахтер в фантастическом матче вырвал ничью с Динамо Загреб
06 ноября, среда
23:15
В Киеве мотоциклист бросил взрывчатку в авто: есть пострадавшие и погибший Фото Видео
22:49
"Рубануть денег и улететь в Лондон": эксперт пояснил, как Украине продавать землю
22:13
В центре Киева фура протаранила много автомобилей Видео
21:40
Сидоренки-Сидоренки 13 и 14 серия смотреть онлайн 06-11-2019 Видео
21:34
МВФ спрогнозировал рост экономики Украины на 2019 год
21:04
Порошенко переписывает кондитерский бизнес на сына
20:42
"Забытый всеми" Ляшко напал на Геруса и порвал на нем рубашку - видео Видео
20:32
НАТО не хочет принимать Грузию без Абхазии и Южной Осетии
20:26
Правильное питание для похудения: с чего начать, и меню на каждый день
20:15
"Как та проститутка": Порошенко на Луганщине "пощупала" женщина, в Сети посоветовали ему "успокоиться" – фото
19:20
В Мининфраструктуры нашли деньги на ремонт трассы Одесса-Киев
19:17
Стрелок был "под кайфом": появились подробности стрельбы в общежитии Днепра
18:45
Поляка наказали на уничтожение вывески консульства Украины
18:43
"Швырнул документы": Климкин рассказал о стычке с Лавровым Видео
18:37
"Покушение на убийство": ветеран АТО с позывным "Пума" арестована в Киеве Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять