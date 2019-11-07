"Пропаганда РФ": The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма

The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины / nytimes.com

Популярная The New York Times в одном из своих материалов опубликовала карту Украины без аннексированного Россией Крыма.

В частности, неправильная карта Украины появилась в материале американского издания за 3 ноября.

На ситуацию уже отреагировало посольство Украины в США. Украинские дипломаты заявили о том, что публикация карты Украины без Крыма играет на руку "российской пропаганде".

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанного границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", - говорится в сообщении посольства Украины в Facebook.

/ @ukr.embassy.usa

Украинские дипломаты обратили внимание на то, что журналисты влиятельного издания призваны доносить до американской и мировой общественности правду: "Правда - в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена".

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Напомним, ранее в материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходит в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия".