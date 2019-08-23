Британская The Guardian опубликовала фото "российского" Крыма

The Guardian опубликовала фото "российского" Крыма / Reuters

В материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым обозначен как территория РФ.

В частности, фото с фестиваля Таврида - АРТ, который проходит в аннексированном Крыму, подписано: "Крым, Россия".

Отметим, что фестиваль проходит в районе бухты Капсель, недалеко от города Судак, и продлится до 26 августа.

Напомним, недавно в Киеве вспыхнул скандал из-за дневников с картой Украины без Крыма.

Ранее в школе на избирательном участке на выборах президента Украины 2019 вывесили карту Украины без Крыма. До этого аналогичную карту вывесили в аэропорту Борисполь.