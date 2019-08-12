Зрада-зрадонька: в Киеве полыхнул скандал из-за дневников с картой Украины без Крыма - фото

В киевском гипермаркете продавались школьные дневники с картой Украины, на которой, однако, недоставало аннексированного Россией полуострова Крым.

Соответствующее сообщение опубликовал пользователь Владимир Бируля на своей странице в социальной сети Facebook.

"Такую находку обнаружили в METRO Cash&Carry Ukraine. Торговая марка "Папирус" решила на иллюстрации карты страны не добавлять аннексированный полуостров. […] Почти месяц назад я впервые увидел в продаже такие интересные дневники на полках супермаркета. Тогда Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. "Папирус" отписал что и так знал об этой неприятности и потребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации", − написал Беруля.

Он также отметил, что дневники вновь поступили в продажу.

"Администратора не было, консультанты разводили руками [...] пришлось купить, чтобы в базе вы видели какой именно товар и когда принес вам доход", − отметил пользователь.

Напомним, ранее в школе на избирательном участке на выборах президента Украины 2019 вывесили карту Украины без Крыма. До этого аналогичную карту вывесили в аэропорту Борисполь.



