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Турция массово протестует против правительства

23 ноября 2021, 20:41
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Улицы страны "утонули" в активистах.

Полиция перекрыла одну площадь / Скриншот

В турецких Стамбуле и Анкаре начались массовые акции протестов. Местные жители требуют отставки правительства.

Многочисленные пикеты, которые появились на улицах страны, тут же попали в Сеть.

Люди негодуют из-за обесценивания турецкой лиры по отношению к американскому доллару (13,4 лир за $ 1 к вечеру 23 ноября).

В частности, в анкарском районе Чанкая протестующие выступают с лозунгом: "Партию справедливости и развития в отставку!".

В Стамбуле представители Рабочей партии страны сделали заявление для прессы перед Центральным банком после марша из Каракёя.

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Известно, что в акциях протеста принимают участие и члены Коммунистической партии Турции.

В связи с протестами, полиция перекрыла стамбульскую площадь Таксим.

Напомним, ранее в центре Киева, в районе Офиса президента, в ходе акции по случаю памятных мероприятий в связи с Днем достоинства и свободы, произошли стычки участников мероприятия с правоохранителями.

Акция началась на Майдане независимости, где собралось более 2 тысяч человек. Были преимущественно люди без плакатов и флагов.

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