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Драка под Офисом Зеленского: в центре Киева начались стычки активистов с полицией

21 ноября 2021, 19:11

Участники акции на Банковой попытались прорваться к Офису президента.

/ Скриншот

В центре Киева, в районе Офиса президента, в ходе акции по случаю памятных мероприятий в связи с Днем достоинства и свободы, произошли стычки участников мероприятия с правоохранителями.

Акция началась на Майдане независимости, где собралось более 2 тысяч человек. Были преимущественно люди без плакатов и флагов.

Отметим, что до начала мероприятий неизвестные повесили на ТРЦ Глобус большой баннер с изображением президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Изображения сопровождались надписями: "Их вранье унижает" и "Защитим наше достоинство". Также неизвестные подожгли фаеры.

После этого участники акции по на Аллее героев Небесной сотни выдвинулись памятным шествием к часовне. У часовни состоится возложение цветов, зажжение лампадок и панихида по погибшим героям Небесной сотни и воинам-защитникам Украины.

После того, как они дошли до улицы Банковой, на которой располагается Офис президента Украины, у них попросили личные вещи для досмотра. Участники акции отказались выполнить требование правоохранителей, после чего начались стычки.

Новость обновляется.

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