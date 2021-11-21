"Не задирать нос": Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Владимир Зеленский установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве / Офис президента

В воскресенье, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в ходе которого поздравил людей с Днем Достоинства и Свободы - датой начала Евромайдана.

"На нашей планете обитает около пяти тысяч народов. Их портрет, архетип, ментальность – это запутанная паутина исторических событий для этнографов. Но есть одна вещь, которая, на мой взгляд, которая просто, но довольно точно изображает характер народа. Это его государственные праздники. То, что объединяет всех, поэтому является важным для всех. 21 ноября – именно такой день", - сказал Зеленский в видео, опубликованном на его странице в Telegram.

В то же время глава государства рассказал, что этот день является характеристикой всех украинцев.

"Ответ на вопрос: кто такие украинцы и что для них главное? Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, который показывает что для нас достоинство и свобода это – праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит свой народ – тогда бывает слишком громко", - добавил он

Также Зеленский обратил внимание на то, что украинцы заплатили за свою свободу достаточно большую цену.

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"Мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим. Не задирать нос. Но и не опускать глаза. Да. Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное – что это никому не удалось и никогда не удастся", - уточнил президент.

Кроме того, в День Достоинства и Свободы президент установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, чествуя память погибших активистов Майдана.

В церемонии также приняли участие глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

После установки лампадок собравшиеся почтили память павших активистов минутой молчания.

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