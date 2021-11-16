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Аваков о Зеленском: "Посипаки и негодяи в ушки вкладывают разные вещи"

16 ноября 2021, 14:31
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Бывший министр внутреннних дел Украины рассказал, почему уволился из Кабмина.

Арсен Аваков
Аваков продолжает критиковать политику Зеленского / УНИАН

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вынужден был подать в отставку из-за того, что в его отношениях с президентом Владимиром Зеленским осталось "мало возможности в дискуссии".

Как заявил Аваков в интервью Украинской правде, он должен был "переступать черты", которые были для него неприемлемы.

"Я всегда говорил, что у этого президента будет лежать мое заявление на его столе в любой момент времени. Почему? Потому что в этот раз я не стал политическим назначенцем", - заявил Аваков.

Он напомнил, что его партия не выиграла выборы, и Зеленский его пригласил "руководить совершенно конкретной областью".

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"Когда я увидел, что в наших отношениях осталось мало возможности в дискуссии, увидел, что должен переступать какие-то черты, которые для меня неприемлемы… Когда увидел, что у президента тоже сложилось ощущение дискомфорта от целого ряда вещей. Когда количества посипак и негодяев, которые в ушки вкладывают разные вещи перевалило за грань, и у президента не хватило, может быть, желания этому оппонировать – я понял, что наступил момент, когда нужно прощаться. Пришел к президенту, мы очень по-взрослому поговорили и договорились, что я ухожу. Все", - рассказал Аваков.

По его словам, условий для отставки он никаких не выдвигал.

Читайте такжеЗеленскому приготовиться, или Почему Аваков заговорил"Президент сделал мне предложение: давай позанимаешься другой работой, назвал несколько конкретных позиций. Я сказал: "Слушайте, давайте я отдохну, может, мне понравится в отпуске. Вы, может, передумаете. Поэтому давайте подождем". Так и случилось. И я не хочу идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается. Ну и, видимо, в Офисе президента такого горячего желания не возникло", - заявил экс-министр.

Аваков после отставки

Политолог Петр Олищук в колонке для Главреда ранее писал, что появление Авакова после длительного молчания может быть средством давления на власть. Однако о реальном возвращении в политику речь пока не идет, считает он.

Напомним, Арсен Аваков ушел с поста министра в середине лета. В течение нескольких месяцев он был в стороне от публичной политики, но несколько недель назад неожиданно он раскритиковал кадровую политику Зеленского и его окружения в эфире телеканала "Украина 24". Также он призвал "старых" политиков объединяться.

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