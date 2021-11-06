Смерть Путина: Аваков призвал готовиться к разным потрясениям в РФ

Владимир Путин / Фото Reuters

Украина должна иметь военные сценарии реагирования на разные события, которые могут произойти в Российской Федерации. Например, на тот случай, если президент России будет готов к мирной передаче власти или если Владимир Путин умрет.

Такое мнение озвучил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире шоу Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 5 ноября.

Аваков считает, что Украина должны быть готова на разных уровнях. В первую очередь это касается Вооруженных сил Украины, дипломатов и "переговорщиков".

"Допустим, Путин готов на какую-то процедуру мирной передачи власти. И тогда мы тоже готовы. А если он не готов к такой процедуре, должны быть готовы все остальные наши службы", – сказал Аваков.

По словам экс-главы МВД, Украине необходимы "5-6-7 папок военного сценария" на случай, если в России внезапно что-то произошло.

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"Вдруг начались дезинтеграционные процессы. Вдруг, ну, нет у нас такого счастья, Путин помер, а мы не готовы, а нам надо быть готовыми", – объяснил Аваков.

Он добавил, что украинское общество также должно поддержать такую готовность государства.

Как сообщал Главред, президент России Владимир Путин должен был уйти из власти еще в 2008 году. И то, что он остался, - это его беда. Такое мнение озвучил глава Фонда Stop Inform Terror Герман Обухов и спрогнозировал, что хозяин Кремля может лишиться власти в течение ближайших пяти лет.

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