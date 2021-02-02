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"Будет очень плохо": эксперт спрогнозировал судьбу Путина на ближайшие 5 лет

2 февраля 2021, 02:32
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Герман Обухов также рассказал о роли оппозиционера Алексея Навального.

Путин
Когда Россия рассыплется, Путин станет президентом несуществующего государства / Reuters

Президент России Владимир Путин должен был уйти из власти еще в 2008 году. И то, что он остался, - это его беда.

Такое мнение озвучил глава Фонда Stop Inform Terror Герман Обухов и спрогнозировал, что хозяин Кремля может лишиться власти в течение ближайших пяти лет, передает Obozrevatel TV.

По словам Обухова, Путину "будет очень плохо" - ему грозят негативные перемены из-за давления извне, а не внутри страны.

"Не знаю, кто повлияет – Америка или кто-то еще. Но скорее всего, влияние будет извне, но никак не Навальный. Он расшатывает эту лодку, но вряд ли он будет президентом России", – сказал он.

Обухов отметил, что президент РФ является "главарем мафии".

"Со всеми главарями мафии всегда что-то случалось. Я не знаю, что с ним будет. С ним может быть то же самое, что и с Горбачевым. Когда Россия рассыплется, он станет президентом несуществующего государства", – допустил он.

"Никто не может предсказать, что будет. Но я даю России лет пять, не больше, чтобы все это произошло", – резюмировал глава Фонда Stop Inform Terror.

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новости России Владимир Путин Алексей Навальный протесты в России
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