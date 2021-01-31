"Ярость силовиков похожа на шизофрению": известная актриса высказалась о разгоне протестов в РФ

Лия Ахеджакова высказалась о протестах в России / "Коммерсант"

Известная российская актриса Лия Ахеджакова, которая имеет активную антикремлевскую позицию и давно поддерживает Украину, прокомментировала жестокие задержания участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прокатились по России в воскресенье, 31 января.

"Ярость российских силовиков уже похожа на шизофрению, она набирает обороты и приближается к ярости белорусских", - заявила Ахеджакова в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, российская власть "напугана", поэтому принимает абсолютно невозможные меры.

"Такое впечатление, что на Москву напали иностранные агенты и всех силовиков направили на то, чтобы запугать людей, чтобы не выходили. Эти космонавты бьют людей дубинками. Это какая-то психопатия и что-то шизофреническое происходит. Они говорят, что боятся распространения коронавируса из-за протестов. Но на самом деле они боятся людей", - считает Ахеджакова.

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