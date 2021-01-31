"Ярость силовиков похожа на шизофрению": известная актриса высказалась о разгоне протестов в РФ

Российская власть напугана, уверена Лия Ахеджакова.
Известная российская актриса Лия Ахеджакова, которая имеет активную антикремлевскую позицию и давно поддерживает Украину, прокомментировала жестокие задержания участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прокатились по России в воскресенье, 31 января.
"Ярость российских силовиков уже похожа на шизофрению, она набирает обороты и приближается к ярости белорусских", - заявила Ахеджакова в эфире телеканала Украина 24.
По ее словам, российская власть "напугана", поэтому принимает абсолютно невозможные меры.
"Такое впечатление, что на Москву напали иностранные агенты и всех силовиков направили на то, чтобы запугать людей, чтобы не выходили. Эти космонавты бьют людей дубинками. Это какая-то психопатия и что-то шизофреническое происходит. Они говорят, что боятся распространения коронавируса из-за протестов. Но на самом деле они боятся людей", - считает Ахеджакова.
Протесты в России - последние новости:
- С самого утра 31 января в России начались акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против режима Владимира Путина.
- На данный момент известно о задержании 2737 участников акций. Митингующих зажимают у стен, бьют, затаскивают в автозаки, используют электрошокеры и дубинки.
- Вышла на акцию протеста и жена арестованного оппозиционера - Юлия Навальная. Ее задержали силовики.
- Масштабные митинги в России прошли и в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.