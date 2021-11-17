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Зеленский с бокалом пива болел за сборную Украины на Чемпионате мира 2022 в одном из пабов Киева

17 ноября 2021, 11:17
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16 ноября президента заметили в столичном пабе Pepper's Club возле станции метро Арсенальная. Вместе с Зеленским был Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко.

Зеленский
Зеленский болел за сборную Украины в пабе в центре Киева / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября болел за сборную Украины по футболу в обычном пабе в Киеве. Жители города в соцсетях делятся фото с главой государства.

Президента заметили с бокалом светлого пива в столичном пабе Pepper's Club, расположенном рядом со станцией метро Арсенальная.

Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram, за одним столиком с Зеленским сидели руководитель Офиса президента Андрей Ермак, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, охранник и другие.

Фото instagram.com/carsexpertukraine
Фото instagram.com/mollykurtova

Отметим, Киев на данный момент находится в "красной" зоне карантина, поэтому работа пабов, ресторанов и других заведений общепита возможна только при условии полной вакцинации от коронавируса всего персонала и посетителей.

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Сам президент на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах не рассказывал, что поддерживал украинских футболистов в пабе. После окончания матча в его телеграм-канале появился пост, посвященный победе сборной.

"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!" — написал вечером во вторник Зеленский и опубликовал фото сборной.

Сборная Украины по футболу / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, 16 ноября сборная Украины по футболу сумела пробиться в плей-офф квалификации Чемпионата мира 2022. В решающем матче украинцы со счетом 2:0 на выезде обыграли команду Боснии и Герцеговины.

Также в плей-офф ЧМ-2022 со второго места пробились Португалия, Швеция, Шотландия, Уэльс, Северная Македония, Россия и Турция. Также через Лигу Наций до стыковых матчей добрались Чехия и Австрия.

Жеребьевка плей-офф на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

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