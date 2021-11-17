Зеленский с бокалом пива болел за сборную Украины на Чемпионате мира 2022 в одном из пабов Киева

16 ноября президента заметили в столичном пабе Pepper's Club возле станции метро Арсенальная. Вместе с Зеленским был Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября болел за сборную Украины по футболу в обычном пабе в Киеве. Жители города в соцсетях делятся фото с главой государства.
Президента заметили с бокалом светлого пива в столичном пабе Pepper's Club, расположенном рядом со станцией метро Арсенальная.
Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram, за одним столиком с Зеленским сидели руководитель Офиса президента Андрей Ермак, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, охранник и другие.
Отметим, Киев на данный момент находится в "красной" зоне карантина, поэтому работа пабов, ресторанов и других заведений общепита возможна только при условии полной вакцинации от коронавируса всего персонала и посетителей.
Сам президент на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах не рассказывал, что поддерживал украинских футболистов в пабе. После окончания матча в его телеграм-канале появился пост, посвященный победе сборной.
"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!" — написал вечером во вторник Зеленский и опубликовал фото сборной.
Напомним, 16 ноября сборная Украины по футболу сумела пробиться в плей-офф квалификации Чемпионата мира 2022. В решающем матче украинцы со счетом 2:0 на выезде обыграли команду Боснии и Герцеговины.
Также в плей-офф ЧМ-2022 со второго места пробились Португалия, Швеция, Шотландия, Уэльс, Северная Македония, Россия и Турция. Также через Лигу Наций до стыковых матчей добрались Чехия и Австрия.
Жеребьевка плей-офф на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.
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