Сборная Украины феноменально пробилась в плей-офф чемпионата мира 2022

Украина перед заключительным матчем в отборе оказалась в затруднительном положении.
Сборная Украины по футболу сегодня, 16 ноября, провела свой самый важный матч в году.
Украинцы обыграла команду Боснии и вышли в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
Встреча в Зенице на стадионе "Билино Поле" завершилась со счетом 0:2.
Украина доминировала всю игру. А вот свой единственный удар на последних секундах первого тайма едва не забила команда соперника.
От огромный проблем сборную Украины спас только Георгий Бущан и его фантастическая реакция.
Во втором тайме случился крутой поворот. Подача с низом с фланга Цыганкова нашла Ярмоленко, тот не дотянулся, но забрал на себя защитника. Мяч отскочил к Зинченко, который расстрелял пустой створ.
Спустя несколько минут вышедший на замену Артем Довбик закатил в ворота соперника второй мяч.
Таким образом Украина выиграла свой самый важный матч и попала в плей-офф ЧМ-2022.
Теперь сборной Украине предстоят два стыковых матча. Победитель выйдет в финальную часть турнира, которая пройдет в Катаре с 21 ноября по 22 декабря.
Главный конкурент в борьбе за 2-е место в группе Е Финляндия уступила 0:2 Франции.