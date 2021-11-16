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Сборная Украины феноменально пробилась в плей-офф чемпионата мира 2022

16 ноября 2021, 23:36

Украина перед заключительным матчем в отборе оказалась в затруднительном положении.

  • Босния и Герцеговина - Украина
    Босния и Герцеговина - Украина Reuters
  • Александр Петраков
    Александр Петраков Reuters
  • сборная Украины
    сборная Украины Reuters
  • сборная Украины
    сборная Украины Reuters
  • сборная Украины
    сборная Украины Reuters

Сборная Украины по футболу сегодня, 16 ноября, провела свой самый важный матч в году.

Украинцы обыграла команду Боснии и вышли в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Встреча в Зенице на стадионе "Билино Поле" завершилась со счетом 0:2.

Украина доминировала всю игру. А вот свой единственный удар на последних секундах первого тайма едва не забила команда соперника.

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От огромный проблем сборную Украины спас только Георгий Бущан и его фантастическая реакция.

Во втором тайме случился крутой поворот. Подача с низом с фланга Цыганкова нашла Ярмоленко, тот не дотянулся, но забрал на себя защитника. Мяч отскочил к Зинченко, который расстрелял пустой створ.

Спустя несколько минут вышедший на замену Артем Довбик закатил в ворота соперника второй мяч.

Таким образом Украина выиграла свой самый важный матч и попала в плей-офф ЧМ-2022.

Теперь сборной Украине предстоят два стыковых матча. Победитель выйдет в финальную часть турнира, которая пройдет в Катаре с 21 ноября по 22 декабря.

Главный конкурент в борьбе за 2-е место в группе Е Финляндия уступила 0:2 Франции.

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