Зеленский и Порошенко теряют поддержку: кого украинцы видят новым президентом

Появились новые данные опроса Социологической группы "Рейтинг" / УНИАН

Если бы выборы президента Украины прошли в середине ноября 2021 года, то в первом туре нынешний глава государства Владимир Зеленский набрал бы 23,1% среди тех, кто определился с выбором.

По сравнению с концом октября (25,1%) рейтинг действующего президента снизился на 2%. Об этом свидетельствую данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За Владимиром Зеленским следует Петр Порошенко - его поддержали бы 13,3% респондентов (в конце октября - 14,1%), Юлия Тимошенко - 10,9% (в конце октября - 10,1%), Юрий Бойко - 9,2%, (в конце октября - 9,5%), Дмитрий Разумков - 8,3%, (в конце октября - 7,3%).

Президентский рейтинг / ratinggroup.ua

Рейтинг партий

Список возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 18,0% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

"Европейская солидарность" – 13,9%,

"Оппозиционная платформа – За життя" – 10,7%,

"Батькивщина" – 10,1%.

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Разумкова "Умная политика" поддерживают 7,9%, "Сила и честь" - 6,4%, партию Мураева "Наши" - 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,7%, партию Шария - 3,1%, ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг других политических сил – менее 2%.

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