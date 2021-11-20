"Тысяча Зеленского" может взвинтить цены на абонементы в спортзалы и билеты в кино

В НБУ заявили, что выплаты за вакцинацию не повлияют на инфляцию / УНИАН

Анонсированная правительством Украины выплата компенсации за вакцинацию от коронавируса может спровоцировать рост цен на услуги в области культуры и спорта, однако это не повлияет на инфляцию.

Такой прогноз озвучил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает Forbes.ua. По оценкам НБУ, увеличение количества вакцинированного населения все равно будет иметь больше положительного влияния на экономику, поскольку это даст возможность избежать нового локдауна.

Вместе с тем эксперт уверен, что эти деньги [тысяча Зеленского – ред.] могут спровоцировать рост цен на услуги в тех сферах, в которых можно будет потратить полученные выплаты. Так, подорожать могут абонементы спортклубов, билеты на концерты и в кино и т.д. В целом стоимость таких услуг может вырасти на 5-10%, так как эти отрасли страдают от недозагрузки.

Заместитель главы НБУ также отметил, что возможно подорожают услуги авиации и железной дороги.

"В масштабах экономики эти суммы незначительны. По нашим оценкам, влияние программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,2% ВВП", – добавил Николайчук.

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Деньги за вакцинацию: что предложил Зеленский

Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.

В Раде по-разному отреагировали на "тысячу Зеленского". Так, нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что инициатива президента по выплате 1000 гривен привитым от COVID-19 украинцам может еще больше расколоть общество. Также, по ее мнению, "любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово как-то стимулированы".

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков же считает, что сама идея неплохая, но решение ограничить использование этих средств – это издевательство над людьми. Особенно над пенсионерами, которые могли бы потратить деньги на еду и лекарства.

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