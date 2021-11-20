УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Тысяча Зеленского" может взвинтить цены на абонементы в спортзалы и билеты в кино

20 ноября 2021, 11:35
Прослушать новость
Остановить

Ранее Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.

деньги
В НБУ заявили, что выплаты за вакцинацию не повлияют на инфляцию / УНИАН

Анонсированная правительством Украины выплата компенсации за вакцинацию от коронавируса может спровоцировать рост цен на услуги в области культуры и спорта, однако это не повлияет на инфляцию.

Такой прогноз озвучил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает Forbes.ua. По оценкам НБУ, увеличение количества вакцинированного населения все равно будет иметь больше положительного влияния на экономику, поскольку это даст возможность избежать нового локдауна.

Вместе с тем эксперт уверен, что эти деньги [тысяча Зеленского – ред.] могут спровоцировать рост цен на услуги в тех сферах, в которых можно будет потратить полученные выплаты. Так, подорожать могут абонементы спортклубов, билеты на концерты и в кино и т.д. В целом стоимость таких услуг может вырасти на 5-10%, так как эти отрасли страдают от недозагрузки.

Заместитель главы НБУ также отметил, что возможно подорожают услуги авиации и железной дороги.

"В масштабах экономики эти суммы незначительны. По нашим оценкам, влияние программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,2% ВВП", – добавил Николайчук.

Реклама

Деньги за вакцинацию: что предложил Зеленский

Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.

В Раде по-разному отреагировали на "тысячу Зеленского". Так, нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что инициатива президента по выплате 1000 гривен привитым от COVID-19 украинцам может еще больше расколоть общество. Также, по ее мнению, "любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово как-то стимулированы".

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков же считает, что сама идея неплохая, но решение ограничить использование этих средств – это издевательство над людьми. Особенно над пенсионерами, которые могли бы потратить деньги на еду и лекарства.

Читайте также:

viber
Владимир Зеленский кинотеатры вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «"Тысяча Зеленского" может взвинтить цены на абонементы в спортзалы и билеты в кино». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Михайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитваМихайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитва Кардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбовКардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов Увидел весь поток: во Львове студентка занялась любовью во время онлайн-пары, забыв выключить камеруУвидел весь поток: во Львове студентка занялась любовью во время онлайн-пары, забыв выключить камеру Названо лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевоеНазвано лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевое
12:22

В Шостке прямо на улице нашли королевскую кобру - самую ядовитую змею на планете

11:35

"Тысяча Зеленского" может взвинтить цены на абонементы в спортзалы и билеты в киноВидео

11:33

"Дерзкая" Мендель в коротком платье похвасталась стройными ногами

11:23

99% вакцинированным удается избежать реанимации: эпидемиолог пояснил, как прививка спасает от смертиВидео

11:10

Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехФото

Реклама
10:53

Нужно ли делать прививку от COVID-19, если есть антитела - ответ Минздрава

10:21

Херсонский дворник, прославившийся на весь мир после чемпионата по джиу-джитсу, вернулся домойВидео

09:48

Умер звезда сериала Моя прекрасная няня Валерий Гаркалин

09:47

На Буковине отец больше года не пускает детей в школу и кормит их сорнякамиВидео

09:17

День Достоинства и Свободы 2021: когда отмечаем и будет ли выходной

09:01

Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021: Овнам – потери, Стрельцам – вероятность измен, Водолеям - обманВидео

08:52

Макогон заявил, что Украина поставляет в Венгрию газ, и это не транзит из РоссииВидео

08:30

Коронавирус в Украине 20 ноября: за сутки - 18 тыс. новых больных и 663 жертвы COVID-19

08:30

"Дело – труба": в новой серии Мандруй Україною з Дмитром Комаровим ведущий прыгнет с высоты 120 метровВидео

07:59

Эта волна очень страшна для нас, коронавирус мутирует – киевский врачВидео

07:54

"Путин виноват": как украинская власть пытается списать свои огрехи на происки врагамнение

07:27

В Киеве на заводе тяжелый станок упал на рабочих, они погибли

07:26

Борьба за жизнь и потеря электората: астролог составил страшный прогноз для Джозефа Байдена

07:10

Давление Байдена на Украину и особый статус Донбасса: эксперт раскрыл план РФ на переговоры ПутинаВидео

06:30

Три сценария решения кризиса с мигрантами: почему Украине не избежать проблеммнение

Реклама
06:03

Удар России с Беларусью по Украине и усиление границ: эксперт оценил опасность для КиеваВидео

05:28

Украинцев предупредили об аномальной зиме: погода резко изменитсяВидео

05:03

Выход РФ из "Минска" и контрудар Запада: Украина заявила о тотальной лжи Москвы по Донбассу

04:55

Ученые нашли новое смертельно опасное последствие гипертонии

04:20

Внучка Ротару показала сочную грудь в неприлично глубоком декольте

04:03

Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьВидео

03:38

Всемирный день ребенка 20 ноября: душевные поздравления и очаровательные картинки к празднику

03:15

От орехов до сушеных водорослей: ТОП-20 здоровых перекусов для офиса

02:55

В Минздраве пояснили, нужно ли колоть прививку людям с антителами

02:41

Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуВидео

02:15

MARUV с нашлепками на сосках приласкала себя на камеру

01:50

Куда поехать зимой, чтобы сбежать от украинских холодов: советы путешественникам

01:37

Как есть связь между диетой и воспалением в кишечнике - ответ ученых

01:16

"Опять выгреб?", "Не напрягайся, ваза треснет": Гончаренко и Лещенко пособачились в СетиВидео

00:51

Приметы на 20 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19 ноября, пятница
23:53

На Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погоды

23:30

Есть ли приправы, которые могут продлить жизнь - ответ ученых

22:50

Может быть наиболее заразным среди всех: новый подтип штамма Дельта свирепствует уже в 8 областяхВидео

22:23

Подумал, что родители спят: 14-летиний мальчик нашел мертвыми всю свою семью на ВинничинеВидео

22:23

Пассажиры высмеивают Укрзализницю: в поездах появилась новая "услуга"

Реклама
22:22

США пригрозили Путину из-за маневров на границе с Украиной

22:05

Топ-3 продуктов, которые вызывают внезапную усталость

21:53

Пономарев и DZIDZIO спели дуетом и презентовали клипВидео

21:40

Илон Маск провел рабочее совещание вместе с младшим сыном: умилительные кадрыВидео

21:23

Саакашвили согласился прекратить голодовку, его везут в госпиталь

21:10

На глазах у сына: в Киеве на 9-м месяце беременности скончалась женщина

20:50

В Киеве грузовой автобус врезался в трамвай с пассажирами

20:25

"Большая стройка" Зеленского: в МИУ рассказали о планах развития инфраструктуры Днепропетровщины

20:06

Агрессия Росссии: в Минобороны указали на несколько фронтов

20:03

Магнитные бури в декабре 2021: календарь самых опасных днейВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять