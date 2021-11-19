Тысяча от Зеленского: Шмыгаль пояснил, как вакцинированные жители сел и пенсионеры получат деньги

Как говорит премьер Шмыгаль, он пока не может конкретно сказать, сколько будет потрачено денежных средств на эту программу из государственного бюджета.
Кабинет министров ведет разработку предложений по поводу того, как вакцинированные жители сел и пенсионеры смогут использовать тысячу гривен, которую с 19 декабря начнут выплачивать по программе президента Владимира Зеленского. Об этом 19 ноября с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Использование данной возможности в селах, а также украинскими пенсионерами, сейчас дорабатывается. На момент запуска программы эти предложения правительством будут озвучены и представлены обществу", — отметил он
Кроме того, Шмыгаль заявил, что пока не может конкретно сказать, сколько будет потрачено денежных средств на эту программу из государственного бюджета. В этом году будет заложено три миллиарда, а в начале следующего – еще три миллиарда. По мере необходимости будут добавлены все необходимые средства, подытожил премьер.
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен. Но это будут не наличные деньги, а своеобразный депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.
В своем обращении глава государства подчеркнул, что полученные деньги можно будет потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.
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