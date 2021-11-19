Тысяча от Зеленского: Шмыгаль пояснил, как вакцинированные жители сел и пенсионеры получат деньги

Денис Шмыгаль / УНИАН

Кабинет министров ведет разработку предложений по поводу того, как вакцинированные жители сел и пенсионеры смогут использовать тысячу гривен, которую с 19 декабря начнут выплачивать по программе президента Владимира Зеленского. Об этом 19 ноября с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Использование данной возможности в селах, а также украинскими пенсионерами, сейчас дорабатывается. На момент запуска программы эти предложения правительством будут озвучены и представлены обществу", — отметил он

Кроме того, Шмыгаль заявил, что пока не может конкретно сказать, сколько будет потрачено денежных средств на эту программу из государственного бюджета. В этом году будет заложено три миллиарда, а в начале следующего – еще три миллиарда. По мере необходимости будут добавлены все необходимые средства, подытожил премьер.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен. Но это будут не наличные деньги, а своеобразный депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что полученные деньги можно будет потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

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