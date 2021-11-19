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Понравился опыт РФ: эксперт объяснил, зачем власть пообещала раздать по тысяче гривен за вакцинацию

19 ноября 2021, 01:57
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Власть преследует одну важную цель – мотивировать как можно больше украинцев установить приложение "Дия".

Зеленский
Зеленский пообещал по тысяче гривен украинцам, которые сделают по две прививки от COVID-19/ УНИАН

Тысяча гривен, которую президент Украины Владимир Зеленский пообещал выдать украинцам, которые сделают две прививки от коронавируса, призвана мотивировать как можно больше граждан установить приложение Дия.

Для власти это важно потому, что она всерьез думает о введении электронного голосования в Украине. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он напомнил об опыте электронного голосования в Российской Федерации.

"Там на округах сразу "выносили" оппозиционные партии, потому что по какому-то удивительному стечению обстоятельств, а точнее за счет "электронного голосования", которое легко можно подделать, партия от власти легко набирала голоса. Зеленский прекрасно понимает, что только молодежь за него еще и может проголосовать", - сказал Загородний.

При этом, по мнению эксперта, власть создает проблему.

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"Ведь власть не подумала об украинцах, у которых все еще нет смартфонов, а это, извините, бо́льшая часть населения страны. Власть все измеряет мерками Киева и городов-миллионников, где население в основном может себе позволить смартфоны. Другая же часть страны живет в другой реальности, в частности, у многих до сих пор кнопочные телефоны и нет нормального интернета. Как в этом случае власть будет обеспечивать выполнение своего обещания? Она будет давать эту тысячу деньгами? Но если так, то она создает неравноценный доступ, ведь одним она отдаст деньгами, а другим – какими-то купонами через "Дию", - отметил Загордний.

Читайте также"Вовина тысяча" сгорит через четыре месяца: нардеп рассказал, как потратить бонус за вакцинациюВ целом, по мнению эксперта, задумка с выдачей бонуса за вакцинацию правильная, но исполнение таково, что эта идея вызовет еще большее отторжение власти.

"Зеленые" просто не думают, когда что-то делают. Они пытаются хайпонуть, выдать что-то яркое, но, как это будет работать на практике, они не задумываются. Потому идея с "Вовиной тысячей", думаю, закончится так же, как и другие "блестящие" инициативы власти", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен. Но это будут не наличные деньги, а своеобразный депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что полученные деньги можно будет потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

17 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты исключительно через государственное приложение Дия.

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